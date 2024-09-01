啟德體育園｜李家超要求如期啟用　透露多間海內外機構擬租用設施

行政長官李家超上周二（27日）視察啟德體育園，了解工程進度，他要求確保啟德體育園順利如期落成啟用，又說多個本地和海外的活動推廣機構已計劃租用園區內不同設施，預告一系列大型娛樂活動將在啟德體育園舉行，啟德體育園將會是香港一個大型綜合體育及休閒娛樂新地標。



8月27日，行政長官李家超視察啟德體育園。（李家超Facebook相片）

李家超表示，啟德體育園是去年《施政報告》中提到要支援體育發展精英化、普及化、盛事化、專業化和產業化的重要一環，目前青年運動場、室內體育館及主場館的主體結構已大致完工，內部裝修和園景建築等仍在趕工。

8月27日，行政長官李家超視察啟德體育園。（李家超Facebook相片）

李家超要求啟德體育園跨部門工作小組，確保啟德體育園順利如期落成啟用，以鞏固香港作為盛事之都的策略定位；同時提醒人員留意執行細節，加強應變能力，確保園區落成後運作暢順。他說啟德體育園開幕前將有不同的演練和試業活動，調整和不斷改善營運模式和舉辦大型活動的安排，並按需要調整策略，提升應變效能。

8月27日，行政長官李家超視察啟德體育園。（李家超Facebook相片）

他預告啟德體育園將於明年第一季舉辦一場盛大的開幕活動，期待屆時會有多名香港本地的體藝明星，在啟德體育園的主場館這世界級的舞台上，為觀眾帶來一連串精彩的表演，期望啟德體育園能積極帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業的發展，創造強大的經濟效益。