過渡屋「仁愛居」入伙逾一年　八成受訪住戶認同居住環境有改善

非牟利慈善機構仁愛堂，於元朗洪水橋推行過渡性房屋項目「仁愛居」，共提供410個一至三人單位，住戶入伙已逾一年。仁愛堂早前成功訪問逾五成住戶，發現超過八成受訪住戶認同整體環境、衛生和單位設備得到改善，但仍有逾一成人不滿單位空間、寧靜環境和空氣流通。



仁愛堂又引用房屋局日前（2日）公布的公營房屋「幸福設計指引」，了解住戶的幸福感所在，發現受訪者最認可「仁愛居」的綠色生活、城市連結、家社互聯、跨代共融。



2023年11月4日，仁愛居舉行開幕典禮。（仁愛堂提供）

「仁愛居」申請人均為已輪候公屋超過三年，或居於惡劣居所。截至2024年6月底，「仁愛居」累計受惠人數838人。仁愛堂於今年6月25日至7月6日，以問卷方式了解住戶意見，成功訪問211戶，佔全部住戶51.5%。

在生活質素改善方面，合計逾六成六，受訪住戶同意或非常同意單位空間獲改善，但同時也合計有逾一成稱不同意或非常不同意單位空間有改善。受訪住戶普遍認同單位設備和衞生，兩者表示同意或非常同意的均接近八成。

引用公屋「幸福設計」概念 住戶讚綠色生活、城市連結

房屋局星期一公布公營房屋「幸福設計指引」，指引圍繞8個幸福設計概念，即活力健康、綠色生活、樂齡安居、跨代共融、城市連結、家社互聯、增值上流、地方形象。仁愛堂的調查也有引用相關「指引」，測量受訪住戶有多大程度同意有關幸福感的陳述。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為有蓋和綠化的行人通道的幸福概念。（房屋局圖片）

結果，仁愛堂認為大部分受訪家庭同意或非常同意「仁愛居」有助提升他們的幸福感，當中又以綠色生活（83.9%）、家社互聯（83%）、跨代共融（78.7%）排行首三位。