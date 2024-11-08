再有「8964」燈柱被改編號　位於上水文閣村　政府地圖燈柱位消失

繼昨日報道元朗馬田路「FA8964」燈柱被改為「GD8332」後，有讀者向《香港01》表示，上水文閣村編號「EA8964」的燈柱，近日亦被更改為「GD8330」。



《香港01》查閱政府地理資訊地圖發現，附近編號「EA8963」和「EA8965」的燈柱仍然存在未變，至於「EA8964」的位置則完全消失，沒有標記任何燈柱。



元朗馬田路行人天橋上的「FA8964」的燈柱，最近被改為「GD8332」。路政署昨日（7日）回《香港01》查詢時指，進行安裝新路燈、調整路燈位置或翻新／美化燈柱工程時，會考慮為相關的路燈燈柱重新編號，以方便日後的路燈資料管理。

上水圍文閣村「EA8964」變「GD8330」

有讀者向《香港01》報料，指上水圍文閣村一枝編號為「EA8964」的燈柱，近日已被改為「GD8330」。《香港01》從Google街景觀察，02023年6月清楚看到該燈柱編號為「EA8964」。而根據政府開放數據平台最新的8月30日燈柱編號數據，仍能找到「EA8964」燈柱的坐標。

在政府地理資訊地圖，可以搜尋到編號「EA8963」和「EA8965」的燈柱，而「EA8964」則已無法搜尋。然而，雖然該燈柱已被漆上新編號「GD8330」，但截至今日下午4時45分，地理資訊地圖並無標示任何燈柱，即該燈柱及編號在地圖上消失。