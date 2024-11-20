羅淑佩整生菜沙津何永賢讚美味　原來公屋居民親手種｜政壇諸事町

房屋署近年善用公共屋邨公共空間，設立「社區園圃」供居民報名種菜。昨日（19日）房屋局局長何永賢偕房屋署署長羅淑佩到海達邨園圃，與居民收割生菜。羅淑佩回到辦公室後即炮製成沙律與同事分享，她大讚自己親手新鮮收割的菜「清爽美味」，何永賢也形容非常新鮮美味。



11月19日，何永賢與羅淑佩參與海達邨「社區園圃」收成日活動。（何永賢Facebook相片）

何永賢與羅淑佩昨日中午參與海達邨「社區園圃」收成日活動，園圃開放予居民報名參與，每6個月會重新抽籤分配，房署會為成功申請的居民提供講座、種子，讓新手都學會栽培植物。

11月19日，何永賢與羅淑佩參與海達邨「社區園圃」收成日活動。（何永賢Facebook相片）

何表示公共屋邨的設計智慧之一，就是善用公共空間，凝聚居民參與各種活動，建立大家對社區的歸屬感，種植是最直接讓居民感受政府提倡綠色生活的途徑之一。

11月19日，何永賢與羅淑佩參與海達邨「社區園圃」收成日活動。（何永賢Facebook相片）

何永賢提到有居民栽種一個多月的生菜都非常青翠鮮嫩，也有人種了蕃薯葉、蕃茄、秋葵、櫻桃蘿蔔等，形容居民非常享受栽種過程。有居民用自己栽種的迷迭香和薄荷沖製檸檬熱飲。

11月19日，羅淑佩參與海達邨「社區園圃」收成日活動。（何永賢Facebook相片）

有居民向何永賢、羅淑佩送上生菜，羅淑佩回到辦公室後隨即製成沙律，加少少芝麻醬。何永賢形容沙律非常新鮮美味。

11月19日，羅淑佩參與海達邨「社區園圃」收成日活動。（何永賢Facebook相片）

羅淑佩大讚自己親手新鮮收割的菜就是清爽美味，她感謝海達邨街坊送上以心機、心意栽種的生菜，形容有一頓芝蔴汁沙律當午餐「真的好正啊！！」