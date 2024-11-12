利用AI及流動CCTV監測高空擲物　羅淑佩：管理員冇可能24小時望住

房屋署署長羅淑佩今（12日）出席北區區議會會議，回應打擊高空擲物事宜時，稱會運用科技，包括人工智能（AI）及在黑點加裝流動閉路電視（CCTV），監視高空擲物情況，形容之前試行時成效頗佳，「無論我擺幾多管理員都好，個管理員冇可能24小時望住個棟樓，邊個住戶扔落樓就即刻上去拉人。」



有公屋大廈數年前曾發生一宗高空擲物。（資料圖片／林朗天攝）

羅淑佩：擺幾多管理員都冇可能24小時望住嗰棟樓

羅淑佩今日到訪北區區議會，區議員温和達反映區內高空擲物情況嚴重，形容「扔落黎啲嘢好足以致命」，但因人手及資源問題，往往追查不到來源，事件經常不了了之，要求增加天眼及加強管理。

羅淑佩回應時稱，現時會利用科技追查，包括AI及流動CCTV監察，「無論我擺幾多管理員都好，個管理員冇可能24小時望住嗰棟樓，邊個住戶扔落樓就即刻上去拉人，第一我哋肉眼睇唔到，第二缺乏證據，有時口同鼻拗。」

房屋署署長羅淑佩稱會運用科技，包括人工智能（AI）及在黑點加裝流動閉路電視（CCTV），監視高空擲物情況。（資料圖片/夏家朗攝）

羅淑佩稱，過去區議會在大規模裝天眼上持不同意見，故首要先在黑點地區加裝，當影到有物件從天而降，會審視是否有人高空擲物，並循證據調查，包括交予警方處理，形容之前在黑點試用，效果不錯。

至於有區議員關注租置單位不須遵守公屋扣分制，她稱房署會在租置屋苑法團中主動發聲，包括分享管理方法，在法團中發揮影響力。