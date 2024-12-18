立會通過禁建造業「先收款、後付款」　議員憂強制仲裁有反效果

立法會今日（18日）三讀通過《建造業付款保障條例草案》禁止「先收款、後付款」合約，即禁止付款方因為未收到上層合約或其他合約付款，而拒絕或延遲向申索方付款，並要於指定時間回應申索方；同時設立審裁機制，調解在合約期間的付款爭議，若付款方沒有在限期支付經審裁款額 ，申索方有權停工，以解決困擾建造業界的拖欠付款問題。



不過，建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓擔憂，強制審裁的規定會引發連鎖效應，導致合約內其它公司「骨牌式倒閉」，最終工友仍無法收到款項。有議員關注如何防止審裁機制濫用，發展局局長甯漢豪表示，草案有規定合約雙方需經過申索處理程序之後，方能就爭議提請審裁，以及申索要在合理時間內完成。



建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓擔憂，現時經濟不景氣，建築公司艱苦經營，強制審裁會加劇現金流困難，引發連鎖效應。（鄭子峰攝）

謝偉銓：強制審裁或致工人收不到款項

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓表示，建造業的拖欠付款解決討論多年，今次草案的目的是改善各建築業界的合約拖欠情況，設立快速解決付款爭議的審裁機制，他表示總體支持，但對草案的具體做法有意見。例如草案規定禁止在建造工程和採購合約內包含「先收款、後付款」或「有條件付款」的條文，導致不時出現上家以未收到款項為由，不給下家付款的情況。

至於草案有關付款時限、強制審裁和暫停工程的規定，謝偉銓擔憂，現時經濟不景氣，建築公司艱苦經營，強制審裁會加劇現金流困難，引發連鎖效應。「當合約中其中一間公司破產倒閉，觸發某一方審裁或者停工，會不會引發合約內其它公司『骨牌式』倒閉潮？」他指，如此會使得工程延誤甚至爛尾，進而導致工人收不到應得款項，和修例目的背道而馳。

地產及建造界議員龍漢標建議政府和專業團體合作舉辦工作坊，用以往合約做藍本，模擬審裁員的實際工作，設計針對性培訓。（梁鵬威攝）

龍漢標建議實境模擬式培訓審裁員

現時本港建造業實行分判制度，總承建商、分包商、供應商環環相扣，地產及建造界議員龍漢標解釋行內運作，指一般要先動用資金展開工程，再按照工程進度和合約條款向上游收取費用，因此，穩定暢順的現金流非常關鍵，「只要其中一個環節延遲付款，就會威脅整個行業的穩定」。他表示期待透過立法引入審裁機制，為合約付款提供保障，保障資金周轉。

草案引入審裁機制，相應需要大量審裁員。龍漢標指，由於審裁員角色關鍵且需時培訓，建議政府和專業團體合作舉辦工作坊，用以往合約做藍本，模擬審裁員的實際工作，設計針對性培訓。他冀政府和建築業界保持緊密溝通，累積相關經驗後，完善機制執行細節。

發展局局長甯漢豪出席立法會會議。（盧翊銘攝）

審裁機制如何防止濫用？

對於有議員關注關於防止審裁機制濫用，甯漢豪表示，條例草案訂明，合約雙方需經過申索處理程序之後，方能就爭議提請審裁，如果合約無規定程序完成的時間，草案都規定要在合理時間內完成，否則申索方可提出付款申索或審裁。她指，局方亦會制定實務指引，例如建議審裁員在評估爭議的理據時，考慮工程師、建築師、測量師的專業評估。

至於涉及延長工期付款的審裁，甯漢豪認為比較複雜，因此分階段實施比較穩妥。她指，首階段局方將在公營機構，以及草案所指明實體的建造合約，引入有關延長工期付款的審裁機制，同時局方會加強審裁員培訓，和業界保持緊密溝通，適時檢視機制成效。