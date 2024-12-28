陳國基解讀何為由治及興：不止是經濟發展、還有民心教化

政務司司長陳國基今日（28日）出席法門寺佛指舍利赴港巡禮供養廿週年紀念圖片展，致辭時表示香港正步上「由治及興」新征程，當中的「興」不只是指經濟發展，亦包括民心教化。他指，佛教在中華文化中佔有非常重要的地位，期待藉着今次圖片展， 讓香港市民在佛理中有所啓發。



陳國基在法門寺佛指舍利赴港巡禮供養廿週年紀念圖片展致辭。（政府新聞處）

陳國基：佛教聯合會與港府施政目標不謀而合

陳國基表示，香港佛教聯合會扎根香港80年，為扶助弱勢社群貢獻良多，與特區政府精準扶貧、展開關愛文化的施政目標不謀而合。他期望香港佛教聯合會將來繼續與政府同心同行，合力為社會有需要人士帶來更多支援、愛和希望。

陳國基（右）參觀圖片展。（政府新聞處）

期望展覽讓市民有所啟發

此外，陳國基指香港正步上「由治及興」新征程，但當中的「興」不只是指經濟發展，亦包括民心教化。他表示，佛教在中華文化中佔有非常重要的地位，期待藉着今次圖片展， 讓香港市民在佛理中有所啓發，一同以愛回饋香港這個家。

中聯辦副主任尹宗華、香港佛教聯合會會長寬運大和尚、陝西省佛教協會會長寬旭大和尚、法門寺方丈寬嚴大和尚亦有出席活動。