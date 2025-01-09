削移民港人醫病福利惹兩疑慮　議會未見普遍支持｜政圈風聲

財赤千億，政界積極「度橋」滅赤，近日議會上拋出一個新提議 ──「削回流醫病港人福利」，雖然醫衞局「落閘」無意施加限制，但仍引起社會熱議。一方覺得海外港人不應「食兩家茶禮」，另一方質疑「政治針對」，不過在政圈中看似是平行時空，未見激烈討論。《香港01》打聽立法會各版塊，普遍未表支持，部分坦言不想加入戰團。對措施有疑慮的政黨，一來評估執行上有困難，畢竟《基本法》列明「香港居民有依法享受社會福利的權利；二來擔心措施令港人「分化」，暫時抱觀望態度。



民建聯立法會議員梁熙。（資料圖片/黃浩謙攝）

梁熙：削回流醫病港人福利 不包括內地

「削回流醫病港人福利」的新提議，來自民建聯港島東立法會議員梁熙，昨日（8日）在立法會會議上向醫務衞生局局長盧寵茂提出。梁熙的理據是借兩元乘車優惠檢討的爭議，帶出政府「對自己人非常嚴苛，對『外人』非常慷慨」，他口中的「外人」就是指海外港人，拋磚引玉要求削回流港人醫病福利，滅赤的「刀口向外」，招呼一班居於外地的回流港人，恐怕不符合本地社會最大利益，衍生不必要的公帑開支。

本港公營醫療負擔大。（梁鵬威攝）

「滅赤」突有新招提議，衝破2元乘車優惠的討論框框，但未得醫務衞生局局長盧寵茂的青睞。盧寵茂直言公營醫療服務與社會福利政策有分別，限制持有香港身份證人士使用福利「係一個好複雜嘅題目」，其針對梁熙「外人」、「刀口向外」的措辭認為比較重，強調政府是想照顧好曾在香港的市民，並擔心會增加醫護人員的工作負擔。

葉劉淑儀（黃浩謙攝）

議會未見普遍支持 葉劉質疑違《基本法》或涉歧視

梁熙的嶄新提議於網上引起熱議，有人贊同海外港人不應「食兩家茶禮」，但亦有人認為會造成政治分化。政圈的反應則像身處平行時空，未見熱烈討論。其中，新民黨主席兼行會召集人葉劉淑儀反駁可能違反《基本法》第36條「香港居民有依法享受社會福利的權利」，假如限制移居海外回流港人醫病，可能涉及歧視。

何敬康。（鄭子峰攝）

《香港01》打聽立法會各板塊，普遍未表支持或持觀望態度，部分政團則質疑可行性。同屬新民黨的立法會議員何敬康對實際操作有疑問，他表示基於歷史因素和背景，香港人口流動性高是多年來的正常社會現象，部分港人即使長期身在海外，其當前工作仍與香港有密切關係，難以定義這類人士對香港的貢獻，加上目前特區沒完全掌握港人移居海外數據的情況下，要清楚定義移民身份有一定難度。

他表示，要確認公共醫療服務的求醫者是否回流醫病的身份，當局或需先衡量有關工作程序會否為前線醫護人員以至整個醫療系統增加工作壓力，若然執行困難或者有得不償失的風險，建議應先集中力度做好資源整合，改善公營醫療服務。

鄧家彪（黃浩謙攝）

工聯會：底線是不影響內地港人

針對身份證過期才有較大討論空間

當日在立法會會議上即場提出疑慮的工聯會立法會議員鄧家彪，認為收緊公營醫療等基本權利服務，會與長者在大灣區內地城市養老的政策宗旨相違背。不過，梁熙今日（9日）釐清構思，表示「刀口向外」不包括內地，「外」是指海外、外國，並建議先撤銷已移民者的福利，包括醫療券、持續進修基金、資助宿位及長者社區照顧服務券等。

鄧家彪認為是良好意願，但相關措施仍需小心處理及考慮，切勿釋放錯誤信息，從而嚇怕港人到大灣區退休、養老。

黃國。（盧翊銘攝）

工聯會理事長、立法會議員黃國向《香港01》表示，削回流醫病福利的建議需要經探討及研究，例如政府應統計相關數字，若針對身處海外、身份證過期的人士，取消其部分福利，才有較大的討論空間。至於盧寵茂指限制持香港身份證人士使用福利是複雜題目，黃國認為要開放研究，始終政府財政緊張，削減非常住香港居民的福利要有探討空間。

對於梁熙指「刀口向外」的「外」不包括內地，黃國認為內地與香港關係密切，「一國之內」不應受限，尤其政府鼓勵港人到內地養老退休或生活，他的「底線」不影響內地生活的港人。他續稱，《基本法》第36條雖表示「香港居民有依法享受社會福利的權利」，不過部分福利政策亦有其他要求，例如長者生活津貼也有逗留條款限制。

狄志遠。（黃浩謙攝）

商界避談不想加入戰團 新思維：懷疑削福利有政治針對性

主要政黨未表支持，多名商界議員坦言「不想加入戰團」。有細政團則對削「回流醫病」福利提質疑。其中，新思維立法會議員狄志遠直言削「回流醫病」福利有保留。他解釋指，香港本就是自由出入的地方，不少港人到外國讀書、做生意、移居，但總有人回流返港，限制「回流醫病」如同將海外港人由香港居民「切割」出去，並非香港秉持的一貫做法。

1997年移民高峰都冇考慮呢個（限制「回流醫病」）做法，今次要「切割」，會令人懷疑有政治針對性。 新思維立法會議員狄志遠

此外，狄志遠認為細節操作難執行，舉例若然港人有英國護照，「回流醫病」時出示香港身份證，亦無從知曉該人已經移居外地。總括而言，他對限制「回流醫病」有保留，認為「分化」了香港人，措施難免亦帶來混亂，同時認為對開源節流作用不大。

張欣宇說

香港新方向：實際操作有困難 亦可能「傷感情」

香港新方向立法會議員張欣宇認為盧寵茂所言有道理，認為操作上有困難，可能產生額外的行政成本，導致事件變得複雜。此外，他質疑做法是否有很強的社會共識，稱香港本身是流動性比較強的城市，亦難釐清對香港公共開支影響有多大，反問是否值得？

他指，若限制「回流醫病」，不但造成行政代價，亦會有社會代價，舉例指移居外地的港人在香港總有親朋戚友，做法可能「傷感情」，香港應盡量吸引移居外地的港人回流，並非背道而馳。

梁熙。（馮子健攝）

梁熙逐一回應質疑 持開放態度「劃線」

提出削「回流醫病」福利的梁熙回覆《香港01》查詢時指，就限制如何「劃線」持開放態度，指出長者生活津貼都要求一年內要在香港居住一定時長，就算不使用「同一把尺」，甚至「劃鬆啲」，都始終有辦法判斷和限制由外地「回流醫病」的福利。

被問到如何得知「回流醫病」的港人是否已經移居外地，或來自內地省市，梁熙指申請部分福利都要出示恆常居住證明，或所屬公司的證明，認為並不復雜。

梁熙不認同其建議的政治意味重，指港人在內地都可享有部分福利，例如大灣區養老等；在內地工作亦對國家、大灣區有貢獻，強調在龐大財赤下，要量入為出，港府要盡量以香港本地市民利益為依歸。他又表示，應撤銷已移民者的醫療券、持續進修基金、資助宿位及長者社區照顧服務券等。