調查：小四生吸電子煙　政府：加強禁另類煙、禁向未成年人供煙草

醫務衞生局委託香港大學定期進行有關學生吸煙情況的調查發現，雖然2023年最近一次調查顯示中小學生吸煙比率維持在低水平，但仍然分別有0.2%的受訪小四至小六年級學生有吸食傳統香煙或電子煙；而中學生接觸兩種煙草產品的比率則皆為1.1%。



當局指，另類煙禁令生效近三年，現時無合法途徑入口或購買另類煙草產品，但調查顯示有吸食電子煙的中小學生相對吸食傳統煙的中小學生比例接近一比一，顯示電子煙產品受年青人歡迎，及在禁售情況下，年青人仍可購買到電子煙等產品，情況令人憂慮。醫衞局將進一步禁止管有另類煙產品，並會進一步禁止向18歲以下人士提供煙草產品。



有中小學生吸食香煙產品（立法會文件）

政府早前公布多項控煙政策。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂在回覆民建聯議員郭玲麗有關政府控煙策略的書面提問中指，為預防青少年吸煙及煙草對他們的傷害，《吸煙(公眾衞生)條例》規定任何人都不得將傳統吸煙產品售予18歲以下人士。於2022至2024年間。衞生署有關售賣或給予傳統吸煙產品限制接獲投訴/轉介個案數目，分別有6宗、2宗和3宗，巡查次數則分別為181次、162次和165次，發出的傳票數目則為別是0、12和9張。政府稱，為全面保護未成年人士，建議進一步禁止向18歲以下人士提供煙草產品，提供者須承擔法律責任。