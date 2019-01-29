政府撥3億改善前線護理薪酬　員工加83元　工會疑高層肥上瘦下　

2017年施政報告公佈增撥3.52億元用於有關機構的康復服務、安老服務及兒童家庭服務，以挽留人手及吸引新人，從而改善服務質素。 不過，有工會早前就收到鄰舍輔導會復康服務員工投訴，指機構僅以年度1000元形式加薪，換言之每月平均加薪只有83.3元，加幅遠不及政府之前所指的兩個薪級點，即約2000元。工會質疑有關機構有剋扣改善前線員工的公帑撥款以「肥上瘦下」，有關代表今日（29日）下午約見勞工及福利局討論相關事宜。 工會與勞福局見面後，引述勞福局指，目前懷智仍有約4成撥款未有使用，而對於有關受資助機構的薪酬調整情況，勞福局則未有交代。

工會質疑有關機構有剋扣改善前線員工的公帑撥款以「肥上瘦下」，有關代表今日下午約見勞工及福利局討論相關事宜。（莊恭南攝）

去年財政預算案配合施政報告的有關措施，撥款3.52億予提供相關服務的機構，以改善基層護理人員薪酬，目標惠及1.45萬名前線工作人員、家務助理員及院舍服務員職位。

羅致光去年8月亦曾在網誌中表示，「由本財政年度開始，政府為有關職位的資助增加了兩個薪級點」。按非政府機構一般職位在2018年的薪級表，一般個人護理員的入職起薪點為14,780元，透過撥款加薪2個增薪點至16,790元，若未有落實的話，預計每名員工少加薪約2000元。

不過，早前職工盟轄下的社區及院舍照顧員總工會就發現40多間安老服務及部分復康服務機構中，只有9間願意公佈薪酬調整方案或未有調整薪酬。其後工會更收到投訴，指有機構就前線員工的加薪幅度未及措施預期。除鄰舍輔導會外，懷智社會服務處亦有員工投訴，指機構按社署指引加薪610元，但同時扣減恆常特別津貼500元，致實際加薪只有110元。工會質疑勞福局對有關撥款缺乏監管，未能落實到改善員工薪酬上。

工會去年申訴 獲回覆：機構會「良心發現」

社區及院舍照顧員總工會秘書鄭清發批評，3.52 億元撥款批出後，猶如變成有關機構高層的提款機。他指去年2月底預算案前夕已與局方見面，要求監管有關撥款的使用，惟當時僅得到回覆指機構會「良心發現」。他又指，有關撥款原意為解決基層照顧服務人手流失，政府曾威脅如撥款後情況未能改善，就會考慮輸入外勞，但他質疑當局批出撥款後，未有妥善監管，形同為輸入外勞鋪路。

社區院舍照顧員總工會主席張惠表示，許多有心服務的同工被機構剝削，許多機構實際上自定薪酬架構，加薪幅度之低極其苛刻，而社福界八成同類服務主要依靠人手，但對前線員工的公帑資助卻被剋扣。她促請勞工及福利局監管有關撥款的運用，並為工友追討被剋扣的加薪。