8深水埗區議員譴責主席剝提案權　張永森稱履行主席職務

今年1月有泛民區議員在深水埗區議會動議討論UGL案，惟主席張永森在議案獲大多數通過後決定不接納，做法惹來泛民不滿。有議員動議譴責張濫權，卻遭張拒絕批准議程，張更於上周向12名議員發律師信，指動議污衊，並影響其聲譽，涉及誹謗。 8名泛民區議員今日（5日）再於大會上以毋須表決的口頭聲明譴責張永森濫權，批評他接二連三破壞議會制度剝奪議員提案權，又濫用法律手段脅迫議員。 張永森則表示，議員提案權並非絕對，不可牴觸主席執行職務的需要，及有關提案需與該區議會職能有關。民協何啟明、譚國僑、公民黨伍月蘭等多名議員就追問UGL案是否與市民福祉無關，惟張沒有正面回應，引來泛民議員不滿，走向主席位置舉牌並高呼口號抗議，令會議兩度暫停。

袁海文（右二）表示，政治問題應政治處理，而張永森對議會內超過一半議員發律師信，才是主席自己損害自己聲譽。（莊恭南攝）

深水埗區議會今早會議，張永森決定先處理由他提出的致謝動議，就區內醫療、過渡性房屋等議題向區議會致謝。

隨後會議處理泛民議員提出的口頭聲明，譴責張永森。副主席、民建聯陳偉明及經民聯梁文廣都表示支持張永森，梁文廣指，議會需要尊重主席執行區議會會議常規，支持主席為討論民生福利事項而對議程的調動，又尊重主席有權對可能污衊自己聲譽的議員採取法律行動。

而其餘7名泛民議員，包括伍月蘭、何啟明、譚國僑、民主黨袁海文、獨立泛民吳美、民協衛煥南、覃德誠；以及之前取消授權票一役中倒戈支持泛民的獨立議員甄啟榮都作出口頭聲明譴責張永森。袁海文質疑張雙重標準，指UGL案與區議會職能無關，惟同時將「一地兩檢」法律爭議放上區議會討論。他又指，政治問題應政治處理，而張永森對議會內超過一半議員發律師信，才是主席自己損害自己聲譽。

張永森則舉出多條區議會常規指主席有權就議員提案作判斷，決定是否批准議程，惹來泛民議員不滿。（莊恭南攝）

何啟明則批評張永森接二連三破壞議會制度，濫用法律手段脅迫議員就範，奉勸張回頭是岸。譚國僑則批評張行為舉措影響議會制度和議員提案權，不但違反會議常規，更與法例不符，又質疑張不斷僭建權力。

張永森則舉出多條區議會常規，指主席有權就議員提案作判斷，決定是否批准議程。其說法再次惹來泛民議員不滿，高聲向他抗議。張則兩度暫停會議，及後毋須表決，討論其他議程。