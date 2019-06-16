【逃犯條例﹒持續更新﹒直播】龍頭到金鐘　罕有開告士打道行車線

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，雖然特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但民陣對政府「只緩不撤」表明不收貨，今日（16日）如期舉行第4次反修例遊行，由維園6個球場及草地遊行至金鐘添美道。 民陣提早20分鐘起步，今次不少人身穿黑衣，要求撤回上周三衝突的「暴動」定性。警方提早全開軒尼詩道六條行車線讓遊行人士，及後更開放駱克道、謝斐道及一條告士打道西行線。

【16:50】海量遊行人士仍在天后和炮台山各處等待加入遊行隊伍，有市民表示在炮台山車廂行到地面，需要超過20分鐘時間。

【16:45】遊行已歷時兩小時，領著「痛心疾首」的民陣隊頭剛行經灣仔集成中心，繼續獲市民讓路前進，並夾道歡呼。

【16:38】民陣大台宣布，灣仔謝斐道行車線亦已開放。除軒尼詩道外，利園山道、駱克道、菲林明道一帶全部都被遊行人士塞爆。紅十字會急救站目前缺乏冰包及冰袋，民陣呼籲暫時毋須使用的市民可捐出。

【16:30】痛心疾首隊抵鵝頸橋及灣仔富德樓。

【16:22】民陣大台宣布，已開放一條告士打道行車線，供遊行人士前往終點政府總部。維園內大量市民改道前往告士打道。

【16:18】滯留近50分鐘後，領著「痛心疾首」的民陣隊頭終獲開路，取道東行線離開崇光百貨繼續前進，沿路獲遊行人士歡呼「加油」和拍掌支持。由於駱克道開通後亦爆滿，早前李卓人以大聲公建議遊行人士嘗試走到告士打道繼續遊行。

【16:15】天后站其中一個出口，有職員稱市民毋須拍卡出站，直接離開車站便可，打開閘口讓市民離開，並稱此次車程不用收費。有市民不明所以，質問職員為何不用付車費，又問會否被鎖八達通，職員就著市民到另一個需拍卡出站的出口離開

【16:11】李卓人建議示威人士爆出告士打道。駱克道目前4條行車線均迫滿遊行人士，警方在駱克道及馬師道交界，將遊行人士收窄至西行線，讓東行車輛離開。

【16:05】龍頭市民已到金鐘添美道，高呼「林鄭下台」。帶領著「痛心疾首」的民陣隊頭滯留在崇光百貨對出至少廿分鐘，岑子杰宣布，駱克道已經開通，遊行人士可取道繼續前進。

【16:02】天后、炮台山、中環各處均有海量黑衣市民前往參與遊行隊伍。民陣大台宣布，市民可經銅鑼灣記利佐治街，經駱克道遊行，前往終點政府總部。

【15:59】有遊行人士在金鐘道時，由於有大批人士欲於太古廣場獻花予死難者，以至路段非常擠擁。排隊獻花的隊伍在太古廣場東西兩邊分別延綿數百米。熱血公民立法會議員鄭松泰在現場協助指揮人流，由於獻花位置已爆滿，有義工呼籲市民將鮮花放置路邊。

【15:50】拉著「痛心疾首」白布的民陣隊頭滯留在崇光百貨對出近十分鐘，遊行人士嘗試散開讓路，但路面人數眾多，隊伍只好停留，當中小朋友不斷搖動白布打氣。

【15:43】位於灣仔軒尼詩道的《大公報》廣告屏幕，在遊行期間放映6月12日警民衝突的衝突片段，標題為「612暴動真相」，引來群眾大聲指罵，並高呼「垃圾」。

【15:34】頭車早前已經過警察總部，而遠在起點附近，炮台山仍有非常大量市民前往加入遊行隊伍。民陣隊頭到SOGO。灣仔晏頓街有基督徒帶備樂器及擴音器，在現場演唱《Sing Hallelujah to the Lord》，他們表示希望透過詩歌為香港帶來平安及盼望。

【15:30】維園對出高士威道起點，遊行隊伍已停止前進約30分鐘，天后方向仍有大量市民湧入維園。民陣大台表示灣仔、金鐘一帶已盡開行車線塞滿人，非指定遊行路線灣仔駱克道亦已塞滿人。

【15:22】民主黨於灣仔英皇集團中心對開路段設街站，擺下白色鮮花及以白布鋪枱，讓市民自發簽名，哀悼昨日抗議逃犯條例而死亡的人。

【15:19】民陣遊行領頭車遙遙駛至時，沿路等待的人群即夾道鼓舞歡呼，並齊聲高呼「撤回惡法、譴責暴力」。

【15:02】是次遊行，將全開軒尼詩道六線。

【14:58】隊頭到中央圖書館。示威者高呼多項訴求，包括「釋放所有示威者」、「學生不是暴徒」和「沒有暴動，只有暴政」。

【14:48】隊頭轉出維園出馬路。

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【14:42】有遊行人士已先行出發，民陣比原定3時提早出發，帶領隊伍的有召集人岑子杰、工黨前立法會議員李卓人、壹傳媒創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、歌手何韻詩、民主黨創黨主席李柱銘、民主派會議召集人毛孟靜，亦有小朋友在隊頭，眾人穿上黑衣，拉起白布，布上以黑字寫有「痛心疾首」，市民夾道高呼「撤回」。

民間電台發起人曾健成於銅鑼灣登龍街對出一帶，帶領現場人士高呼口號「林鄭下台」、「踢走保皇黨」，並於現場揮舞中華民國的青天白日滿地紅旗。

【14:36】人潮不斷由灣仔倒灌銅鑼灣。

【14:35】維園遊行隊伍尚未出發，銅鑼灣軒尼詩道沿路已擠滿等待加入隊伍的黑衣人潮，利園山道聚集數千人，現場水洩不通。

【14:29】遊行隊伍準備出發。在維園球場，近皇仁書院出入口已拉起兩條橙色帶，遊行隊伍將會經過此通道離開。現時通道兩旁已擠滿參加遊行的黑衣市民，警員在場維持秩序。在電視台直播期間，背後的市民手持標語，大叫「學生冇暴動」、「林鄭下台」。

【14:22】現場維園天后入口非常擠塞，民陣建議市民以銅鑼灣入口進入維園。

【13:58】多個港鐵站，如香港站、旺角等均有黑衣人潮。港鐵指因乘客較多，油塘、旺角、香港，以及港島綫的天后和銅鑼灣站已開始實施人流管理措施。

【13:51】九巴為配合遊行，將加強102、106、112、116線，以及新界區的過海路線服務。

【13:30】距離大會遊行出發時間還有1個半小時，維園足球場近皇仁書院一個出入口已經企滿市民，他們身穿黑色或深色衣服，舉起「學生沒有暴動」和白花的標語，有人手執白鮮花，相信是要預備悼念昨天在金鐘墜樓身亡的反修例男子。

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【12:56】銅鑼灣開始湧現人潮，大批市民身穿黑衣出發往維園集合，民主黨、公民黨、人民力量、社民連、小麗民主教室於記利佐治街設街站。民主黨在現場向市民派發黑絲帶及白色鮮花，悼念昨日於金鐘太古廣場墜下身亡的示威者。民主黨呼籲遊行人士繫上黑絲帶，抗議香港警方過份武力對待示威者。

現場所見，大部分政黨街站都在籌款箱貼上黑色標誌，示意是日所得捐款會全數捐予「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

【12:53】民主黨立法會議員鄺俊宇今天未能出席遊行，他呼籲大家必須出來遊行，一起表達要求撤回惡法的聲音。同時他呼籲大家珍惜和保護自己，不要再有任何人受傷、流血。

鄺俊宇說：「我唔想再有任何人流血、再有任何人受傷，抱歉，情緒確實有點超負荷了，今天不能出席遊行，但請各位市民替我上街，我知道，會有一百萬位以上的手足願意接力，撤回惡法，香港人加油。」

【12:51】民陣昨天決定取消三罷，召集人岑子杰為此造成混亂致歉，表示支持市民自發的三罷行動。

【12:49】民主黨立法會議員林卓廷在facebook發帖，指剛從沙田坐680巴士出港島，「黑衣人塞爆巴士，香港人！」