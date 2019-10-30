【逃犯條例】石禮謙：風波根源非房屋問題　五大訴求是普世價值

反修例風波由6月起至今仍未平息，政府一直希望止暴制亂，又在《施政報告》提出房屋政策，但似乎未能減輕民怨。經民聯立法會地產及建造界議員石禮謙直言，今次風波源頭並非房屋政策，狠批政府「無用人之道，無容人之心」。

6月起香港發生多次數十萬人以上的大遊行，反修例聲音高漲，石禮謙指政府需要聆聲及回應市民聲音。（資料圖片）

批政府沒有「用人之道、容人之心」

石禮謙接受《經濟一週》專訪時表示，自己一直不支持修例，今次風波引起100萬、200萬人遊行，市民反應很大，政府不應該忽略民意，並需要聆聲及回應市民聲音，而不是一味逃避。

他批評政府沒有「用人之道、容人之心」，指出社會出現很多問題，政府與社會的「connect」斷裂，就算無《逃犯條例》修訂風波，其他事件亦會令民怨爆發。

佔中後無清理社會矛盾 教育無出問題

他表示，2014年的佔中運動完結後，很多高官以為事情已經解決，但社會仍存在很多問題，政府並沒有做好工作清理社會矛盾，任由問題擴大，導致今年問題再爆發。

對於不少年輕人近月表達不滿，而有部份人士歸咎於通識科等教育有問題，石禮謙強調年輕人反抗非教育問題，相反事件可看出年輕人有承擔的一面。

曾任監警會副主席的石禮謙表示，林鄭月娥一直強調由監警會調查事件，未答允成立獨立調查委員會，令年輕人覺得政府不聽他們的意見。（資料圖片）

不允獨立調查 年輕人覺得政府不聽意見

曾任監警會副主席的石禮謙表示，如果政府想解決問題，黃藍政見都要聆聽。他表示年輕人希望成立獨立調查委員會，特首林鄭月娥卻提出的監警會去查，使得年輕人認為政府沒有聆聽他們的想法。

至於政府認為反修例風波背後涉及社會深層次矛盾，而當中房屋問題十分嚴重，需要解決，石禮謙認為政府不應把所有事件都歸因於房屋問題，表示年輕人的五大訴求之中，並沒有要求政府提供任何房屋。

石謙禮進一步表示，年輕人五大訴求要的是公義、公道、公開以及公正，都不是物質要求，而是普世價值，不是警察拘捕或《施政報告》推出優惠措施，就能解決這些問題。