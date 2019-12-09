【逃犯條例】延綿半年的街頭衝突　追溯十大新興「關鍵詞」源由

今日是12月9日，反修例風暴6月9日遊行爆發至今剛好半年。在這6個月間，香港失去了一貫的和諧，警民衝突、街頭打鬥、破壞縱火，可悲地成為港人之日常；與此同時，不少新衍生而成的政治用語，亦不經不覺成為港人最耳熟能詳的表述。本文收集了10個在今次示威浪潮中興起的關鍵詞，以及嘗試追溯其源起。而部分詞語是自網絡散播，其源已不可考究。 須注意的是，這些詞語當中，部分具有嚴重的人身攻擊和侮辱成分，不論任何政見人士，都請斟酌閱讀。

▼12月8日示威▼

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1. 「止暴制亂」

這四字由中央、特區政府，到警方記者會、親建制人士及媒體身上，都經常見到。翻查資料，最先使用這四個字的，是8月3日的內地官媒《人民日報》海外版，題為《堅決支持特區政府止暴制亂》。內容提到香港當務之急是制止暴力、維護法治、恢復秩序，並強調中央政府堅決支持特區政府，依法懲治暴力犯罪分子。其後此口號被廣泛使用。

不過，由於雙方陣營都認為對方才是暴力的源頭，故此民主派支持者亦會反過來利用這句口號指控政府和警察。例如8月18日民陣舉辦的流水式集會，主題便是「止警暴，制黑亂」；部分「黃絲」亦會諷刺特首林鄭月娥為「旨暴製亂」。

2. 「曱甴」論

警察隊員佐級協會主席林志偉於8月4日發信，指示威者的破壞行為「人見人憎」、「害怕曝光」、「與蟑螂無異」。言論其後惹來爭議，指將人類「非人化」，合理化對市民的攻擊和羞辱行為，警察公共關係科高級警司江永祥承認相關稱呼「不理想」，但指示威者亦會用侮辱性言辭稱呼警察。

其後，這稱呼被親制網民和前線警員廣泛使用，用作辱罵示威者、記者、示威現場的途人，甚至不同政見的人士。部分親泛民陣營亦會使用這種稱呼，回罵警察以及「藍絲」支持者，衍生出「警甴」、「藍曱甴」等用詞。

警察隊員佐級協會8月4日發聲明，形容示威者是「暴徒」、「人見人憎」、「害怕曝光」、「蟑螂無異」。（聲明全文）

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3. 「popo」

這是針對警察的侮辱性稱呼，取自警察的英文「police」。有指是取自大便的英文俗語「poopoo」。

4. 「黑記」

這是相對於「黑警」而來的用詞。「黑警」一詞本身是用作形容警隊之中的犯罪分子，但由2014年雨傘運動起，部分黃絲陣營人士會將他們認為行為不當的警察，稱呼為「黑警」，隨後這詞語就帶有強烈的政治意味。

在反修例示威中，現場記者經常近距離拍攝衝突場面，引來部分警察不滿，不時與記者有推撞；另外，記者在站位、拍攝重點方面，經常和警察意見不合；警察亦會以有暴力示威者身穿反光衣混入記者為由，向記者群展開行動，引來記者不滿，另有不少記者在混亂中被水炮車、催淚彈、胡椒噴霧射中。種種事件，導致現時警方和傳媒關係緊張。

在示威浪潮初期，警方高層仍會為誤傷記者道歉。不過其後開始愈來愈多親建制支持者，在網上指控記者阻礙警察工作，甚至認為記者協助示威者，開始以「黑記」辱罵記者，在多場撐警集會中，亦經常有記者被圍堵指罵和襲擊。在近月的示威現場中，不時也有前線警員以「黑記」辱罵記者。

警察經常在示威現場主動攻擊記者，早前有記者在警方記者會上，戴上貼有文字的頭盔抗議。（陳浩然攝）

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5. 「火魔法/裝修」

這是放火/破壞行為的代名詞。反修例示威於8月起愈演愈烈，開始出現汽油彈、縱火、破壞商店等行為，支持示威者的網民會婉轉地將放火稱為「火魔法」、破壞稱為「裝修」。

不過縱火和破壞始終是刑事罪行，這種修飾詞引起警方、政府、建制派的反感。警察公共關係科高級警司江永祥更在一場記者會中當場斥責：「乜嘢裝修啊？係刑事毀壞，拉得，要坐監。」

6. 「私了」

「私了」一詞源於約9月中，即動私刑。9月14日，九龍灣淘大商場有親建制人士揮動國旗及唱國歌，期間與不同政見人士打鬥。警方到場後，被指沒有制止及拘捕親建制人士，僅拘捕親泛民人士以及路過的青年。當夜起，不同政見人士打鬥事件在各區明顯增多。

其後，有網民利用「私了」的諧音，創作出「獅鳥」、「鶳（獅鳥二字的合成體）」等詞語，並稱此舉為「召喚神獸」，在進行私刑期間，亦會有人舉傘遮擋鏡頭。而隨著暴力浪潮擴大，目前被「私了」的對象已由施襲者、與示威人士起衝突的士司機，逐漸蔓延到在示威現場搬走路障，以至是指罵示威者的人。

近月示威浪潮中，破壞、縱火事件不斷出現，圖為早前創興廣場小米旗艦店遭縱火。（資料圖片）

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7. 「攬炒」

即「同歸於盡」、「玉石俱焚」的意思。6月10日起，連登討論區一個名為「我要攬炒」的用戶，呼籲網友合作，取消政府官員和建制派的外國護照，其後「攬炒巴」多次發帖，展開各種針對高官和建制派的攻勢，並將聲音帶到國際。

「攬炒」二字後來亦成為部分示威者的慣常用語，他們認為香港許多核心價值已遭到破壞，因此將矛頭指向政府，認為要不惜付上代價，讓社會亂局持續，迫使政府選擇回應訴求或是繼續亂下去。用英語來表達，就是「If we burn, you burn with us」。

8. 「fact check/FC」

在紛亂的社會局面中，容易產生各種來歷不明的資訊。Fact check（事實查核）在外國本身是常用的用語，意指媒體報道、政治人物的言論等等，要小心查核真假，找更多證據，以免誤信謠言。

在《逃犯條例》修訂風波中，示威現場經常傳出不同的流言，有利「藍營」或「黃營」的都有，但部分說法真假難辨，因此愈來愈多網民要求傳播消息的人先fact check。不過亦有部分網民在傳播消息時，只加上一句「fact checked」、「已FC」，但又不加上其他證據，令所謂fact check形同虛設。

「私了」事件近月不斷出現。（資料圖片）

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9. 「be water」

語出已故武打明星李小龍，在電視劇《Longstreet》中的對白，原意叫人在武術方面不要執著於既定的套路，像水一樣，按需要改變形態，既可流動，也可衝擊，靈活變通。

在今次示威浪潮中，「be water」被示威者及親黃絲網民廣泛使用，呼籲示威者行動達到一定效果後暫時撤退，減低受傷或被捕的機會。

10. 「黃色經濟圈」

社會紛亂，除了街頭暴力持續外，消費市場亦是另一個「戰場」。商界過往一般被認為較親建制，但自8、9月開始，陸續有親民主派的網民組織起來，集合政治立場「偏黃」的商店，盡可能光顧他們，並抵制「藍店」，形成「黃色經濟圈」。

近月街頭催淚彈和汽油彈橫飛。（資料圖片）

以上的詞語，不少都具有攻擊性，但複述它們並非為了宣揚仇恨，辱罵行為也絕不值得鼓勵，而是需要提醒社會，香港在這半年中，已失去了往日擁有的和諧、包容，而變成一個政治立場行先，不同政見人士互相仇視、欲置對方於死地的大戰場，既有的價值觀急速崩壞。如此發展下去，對所有人均無好處。

「止暴制亂」的口號，提出至今已逾4個月，但香港的現實情況卻是愈止愈亂，雙方暴力都沒有停止跡象，政府的民望不斷探底，經濟亦迅速滑向下坡。究竟如何才能令這場亂事平息，值得社會每個持份者深思。