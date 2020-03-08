【新冠肺炎】湖北包機女子確診　同機聶德權曾國衛接受病毒測試

政制及內地事務局局長聶德權早前曾到武漢，安排接載因為新冠肺炎滯留在湖北的港人撤離，但同機有女乘客回港後確診感染。政府發言人表示，聶德權及坐同一包機的入境處處長曾國衞的身體狀況良好，兩人將接受14日醫學監察，並會進行病毒測試。

+ 4 + 3 + 2

衞生防護中心昨日（7日)證實，乘搭湖北第4班包機回港的一名38歲女子確診新型肺炎。港府日前安排4班包機，由聶德權及曾國衞親自帶隊，故包括聶德權在內，與該確診女子同機的政府人員及乘客，均有一定感染風險。

目前絕大部分由武漢乘專機返港的港人，均需入住火炭駿洋邨接受強制檢疫14日，不過，聶德權早前曾表示，參與行動的港府人員，由於主要停留在武漢機場及即日往返，期間有防護裝備，故在徵詢過專家意見後，決定他們毋須隔離檢疫，只需作醫學監察及每日量度體溫，減少出席公眾場合。

政府發言人回應事件指，聶德權及曾國衞目前身體狀況良好，指兩人在飛機上與接回的港人，坐在完全分隔的不同位置，亦無任何接觸，他們亦已做足所有衞生防禦措施，亦非確診者的緊密接觸者，故回港後按法例接受14天醫學監察。同時，為了加強防範，他們會參與由香港大學安排的病毒測試。