林鄭換閣｜鍾國斌：只向政府問責　朱凱廸：曾國衞立個人崇拜標準

自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌今日（25日）出席港台節目《星期六問責》時，表示相信被撤官員執政上不夠積極，執政上無法配合政府，感覺官員是向特區政府問責而非香港市民，又相信港府的政治方針不會有太大變化，但會加強執行力度。議會陣線、立法會議員朱凱廸指，曾國衞辦公室擺放習近平的瓷照，是立下官場個人崇拜標準，不能夠再「少做少錯，不做不錯」。

4月22日，林鄭月娥率領新局長見記者。（資料圖片 / 張浩維攝）

鍾國斌認為，部分官員是因為無法配合特首施政被撤，相信政府方針不會改變，但執行力度會加強。鍾指，被撤官員推行的政策大部分都沒有爭議性，行事十分低調，在過去十個月的社會運動中亦沒有引起太大的公眾關注，令人感覺不夠積極，認為現時願意進入特區政府這個「熱廚房」的人會表現得更積極。

自由黨鍾國斌。（資料圖片）

為何不換走鄭若驊

律政司司長鄭若驊上任以來爭議不斷，例如去年涉「漏報」仲裁案引起社會極大爭議，民調中的不滿意率一直是各司局長中最高，鍾國斌質疑為何不撤走鄭若驊，又批評鄭刑事檢控經驗不足，對外解說工作亦不夠，即使是近日熱議的基本法第22條爭議，亦沒有出面澄清及解釋，鍾認為市民期望特區政府有更大轉變。

朱凱廸認為，民主國家要換班是反映民意，但港府今次做法完全無法反映民意。（資料圖片）

朱凱廸質疑曾國衞為官場立下個人崇拜新標準

立法會議員謝偉俊政府換班在民主國家很平常，原因包括問責、政府執行上的更新或政治管理上有新安排。朱凱廸認為，民主國家要換班是反映民意，但港府今次做法完全無法反映民意，對於新任政制及內地事務局局長曾國衞之前擔任入境處處長時，於辦公室設中國國家主席習近平的瓷照，朱認為採用曾是立下官場新標準，須向北京要表達個人崇拜，而且不能再以「少做少錯，不做不錯」的態度執政。