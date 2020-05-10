內會風波︳劉健儀：兩派應有商有量尋共識　陳淑莊：往事只能回味

立法會內務委員會上周五「鬧雙胞」，民建聯李慧琼、公民黨郭榮鏗皆依據各自的外聘法律意見，聲稱有權主持會議，兩派更一度在會議室「開片」，最終建制派「爭贏」，成功處理選主席以外的事項，多名民主派被逐。 曾任內會主席多年的自由黨榮譽主席劉健儀今日（10日）在港台節目《城市論壇》表示，同意法律意見指李慧琼作為在任內會主席，職能、職權、責任尚在，又指李慧琼需要就議會情況，裁定哪個法律意見合用。她又憶述，其實內會事務不須如此劍拔弩張，雙方陣營應有商有量，尋找共識。 不過，民主派會議召集人陳淑莊慨嘆，兩派有商有量的時代已經過去：「往事只能回味。」

劉健儀：最大之「害」在於未選出主席

論壇出席者包括陳淑莊、劉健儀、曾任內會副主席的民主黨李華明、工黨主席郭永健。劉健儀表示，每個人看法律意見都可能有不同觀點，最終如談不攏，只能採取法律行動挑戰現任主席權力，但她指如果事事都訴諸法律，兩派只會繼續撕裂。

她強調，《議事規則》第75（2）條有關主席選舉的條文，背後精神確保內會不會出現主席真空。目前內會面對最大的「害」，是經歷17次會議後都選不出主席、大量條例卡住。

李華明認為，現時出現了「法律淪為政治工具」的現象，現時情況明顯是當權者用自己角度，拿想要的法律意見。他批評，政府回應「內會審議法案工作取得突破」時，先提起《國歌法》會先處理，雖然草案已到最後階段，但政治觀感上仍是難看。

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陳淑莊批立會法律顧問變「政治顧問」

陳淑莊指出，梁君彥外聘資深大律師前，從來沒有交代過如何選擇律師，只是覺得意見合耳，就忽然「釋法」，凌駕原先立法會法律顧問的意見；立法會法律顧問馮秀娟在上周五的會議中，亦變為支持建制派的說法，陳淑莊批評「法律顧問變埋政治顧問」。

劉健儀指出，過往立法會處理內會事務時，泛民建制有商有量，盡可能和解，她處理內會事務時都會先和李華明討論尋求共識。陳淑莊表示，自己在2008年至2012年間，和劉健儀、李華明在議會內做過同事，又笑稱劉健儀已算是「開明建制」，但現時立法會「係一個你哋好難想像嘅環境」，認為建制派每每「人多蝦人少」，會期未開前已向傳媒放風，打算包攬正副主席，根本拒絕一切討論空間，民主派別無他選只能接戰，又慨嘆「往事只能回味」。

郭永健指出，對於劉健儀、李華明兩位前輩而言，近一兩年政界發生的事情，可能他們也未經歷過，很多過往被認為「有違常理」的事，今日也可在議會發生。他舉例指，建制派議員何君堯、郭偉强上周五在議會內的行為非常粗暴，已開啟「鬥爭模式」，完全看不到「有商有量」的空間，此時再和建制派尋求共識，只是緣木求魚。

劉健儀最後提到，見到內會上周的衝突，感到非常痛心和不能接受，認為內會是立法過程中非常重要的委員會，應妥善履行職責，不應搞亂議會程序。李華明總結，近一年社會加深撕裂，立法會衝突只是將外面的情況反映出來。他批評，林鄭月娥換局長時，市民最想換的不換，政府公信力已失。李華明認為，出路終歸是政府檢討自身問題、建制派做事亦要收斂一點。