立法會選舉｜文宣較量　參選海報笑容不再　學者：選民口味改變

立法會選舉提名期已過一半，有意參選的各路人馬已先後報名。如果選舉能如期舉行，接下來一個月相信會是鋪天蓋地的宣傳戰。在資訊發達的今日，除公開場合的活動外，社交網宣傳同樣對選戰起關鍵作用。 政治人物在社交媒體的封面圖片、頭像或置頂帖文的選舉宣傳，或多或少反映他們想對外展示什麼樣的形象。《香港01》記者從眾多已報名或即將報名的主要參選人社交網專頁中，留意到一個趨勢：雙方陣營參選人在選舉宣傳照上，相當多人「黑口黑面」、神色凝重，不露出笑容，也較多人採用陰暗顏色的背景。這和傳統智慧中，政治人物要展現出朝氣、活力的印象相當不同。這情況於民主派中更為明顯。 曾任政府「大公關」的前新聞統籌專員何安達分析，以往的選舉投票，選民會傾向選擇朝氣勃勃、比自己聰明、溝通能力強的候選人，但時移勢易，近一年香港政治氣氛兩極化，不論民主或建制陣營，選民對代議士的期望都出現質變，面面俱圓、具親和力者，選民不再受落。他坦言：「選民唔再需要叻人，佢哋係需要夠堅持、幫到大家去對抗嘅人。」

（註：參選人眾多，未能一一盡錄，部分參選人亦沒有將宣傳海報列為專頁的頭像、封面圖片或置頂帖文）

民主派：近乎「清一色」無笑容

民主派於去年區議會選舉中，打出五大訴求、抗議警暴等重點議題，一舉取得八成半議席。今年立法會選舉，民主派則受到特區政府和北京全力反擊，面對港區國安法的衝擊、DQ陰霾，活動空間遭受不同程度的擠壓和收窄。從各個民主派系宣傳照中，亦可反映出這種氣氛的變化。

先言民主、公民兩大黨，兩黨在fb專頁的封面圖片，各參選人都板起臉孔。其中民主黨在民主派初選的宣傳照中，打出「力爭民主派35+」口號，除最左方的涂謹申外，各人都無露出笑容；公民黨亦打出「愈打壓，愈頑強」的口號，各人均神情肅穆。

至於其他小黨派，如社民連岑子杰、人民力量陳志全和譚得志，在宣傳照中同樣神色凝重。新民主同盟范國威宣傳初選的照片，是少數有露出笑容的一張。

+ 6 + 5 + 4

抗爭派／本土派的情況更加明顯。由黃之鋒、朱凱廸、何桂藍等人組成的聯盟，集體照中各人均無露出笑容，全部神色凝重，背景亦是較深沉的黑色，他們各自的宣傳照中也有類似情況；各路偏本土參選人，如參選新界西的張可森、擬出選超區的王百羽、參選九龍東的李嘉達，全部板起臉孔。

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建制派：李慧琼、李梓敬等人表情嚴肅

建制派的情況沒那麼明顯，但同樣有多人收起笑容。民建聯主席李慧琼於其fb專頁、宣傳超區參選名單的照片，四人都收起笑容，一臉嚴肅，寫着「反攬炒，救香港」口號。不過她亦有一個「微笑版」硬照，作為「對沖」。

另一典型例子，是參選新界東的李梓敬名單。海報中，李梓敬雙眉緊皺，表現嚴肅，甚有「霸氣」，而海報內其他八名團隊成員，包括新民黨社區主任陳志豪等，同樣全部以「嚴肅」表情上陣，似要表達向政治對手「開戰」的訊息。

雖說今次選戰以「鬥」為綱，建制派始終仍有人以「笑面」迎人，例如李慧琼的民建聯黨友，參選新界西的陳恒鑌、參選九龍西的鄭泳舜、參選新界東的葛珮帆都有在文宣海報中展現微笑。

另一大黨工聯會，參選新界西的麥美娟名單、九龍東鄧家彪名單、港島區郭偉强名單，以及新民黨參選港島的葉劉淑儀名單和經民聯參選九龍西的梁美芬，宣傳圖片上各人都有展露笑容。

至於獨立建制派，參選九龍西的陳凱欣、擬參選新界西的何君堯、參選九龍東的謝偉俊，於宣傳照中都有微笑。

中間陣營的希望聯盟方面，參選港島的袁彌昌、參選九龍西的潘焯鴻，其專頁的封面圖片都走「嚴肅路線」，刻意收起笑容。

上屆候選人 今屆多人「收起笑容」

對比2016年立法會換屆選舉，部分上屆和今屆都有參選的人，當時表現得十分輕鬆。例如民主派朱凱廸、楊岳橋、胡志偉名單，建制派的李慧琼名單、李梓敬名單、周浩鼎名單等，於候選人簡介的宣傳圖片中，都有露出笑容，和本屆選舉於社交網表現出的姿態有明顯不同。

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何安達：社會兩極化 「堅持原則」重於「親和力」

前新聞統籌專員何安達分析，以往的社會要選舉議員，選民會傾向支持「叻過自己」的候選人。他憶述：「30年前我當記者時，看過一個選舉民調，發現就連勞工階層，都會支持一些老闆、精英階層。」在這種環境下，選民當然會希望候選人表現得朝氣勃勃、有正能量、有親和力、面面俱圓、是成功人士，亦即傳統社會所理解的社會精英。

不過這種情況近數年有所轉變，尤以反修例事件後為甚。何安達指，經歷強烈的社會動盪，選民會傾向支持「可以堅持到幫我出聲」的候選人，最重要的是能堅持原則，否則如何能幹、友善都沒有用。對於民主派中的若干支持者而言，覺得已用盡所有和平方式，政府還是未有聽從民意，於是覺得「溝咩通？俾最大政治壓力對方先會有用。」建制派支持者也開始覺得，難以和對方陣營溝通，轉而支持取態更激進的深藍人士，部分候選人也可能傾向展現「戰鬥力」多於「親和力」。

在這種兩極化環境下，何安達分析，選民的心態或會變成「我唔再需要叻人，我哋要夠堅持、幫到大家去對抗嘅人」，反而表現得輕鬆跳脫，選民會不易接受。

何安達、蔡子強均認為，多名參選人收起笑容，和社會氣氛改變、選民的期望變化有關。（資料圖片）

蔡子強：情況少見 面露笑容更易招反感

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指出，候選人宣傳海報的表現，相信和社會氣氛變化有關。他以民主派為例，今屆選舉民主派的主調是「抗爭」，經歷去年的事件，很多同路人被捕，國安法又將香港政局推入另一個階段，影響到今次選戰的調子，「如果他們面露笑容，反而可能會被支持者挑剔『咁你都笑得出？』」所以大家都會傾向展現抗爭意志。

蔡子強坦言，這種情況在一些歐美有民主選舉的地方很少見，即使是被認為用相對民粹方式獲取支持的人，如美國總統特朗普，都不會經常板起臉孔，而是以一種「趾高氣揚」的形象示人。他相信，香港近一年的社會氣氛肅殺，導致這種特別的現象出現。

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