居屋暫超額認購約10倍　林鄭藉機推銷維港外填海

新一期居屋現正接受申請，共涉及7,047個單位，房委會昨日（15日）宣布下調折扣率至市價六折，最高售價單位由513萬元減至489萬元。 行政長官林鄭月娥今日（16日）借居屋超額認購之機，推銷維港外填海造地，似為下星期五（25日）立法會財委會為「明日大嶼」前期研究計劃撥款造勢。

+ 2 + 2 + 2

7047個單位 暫收約7萬份申請

林鄭月娥表示，截至昨日房委會已收到約7萬份居屋申請，指有人估計最終會出現幾十倍超額認購。

房委會下調新一批居屋折扣額，林鄭指由於第二季入息中位數較首季下跌5%，因此要有相應調整，認為這做法完全符合新房屋政策的目的。

售價下跌，無疑會令房委會盈餘減少，但賣樓收入仍然較開支高，林鄭稱只要有足夠土地，房委會就可以多建資助出售居屋。她表示，去年《施政報告》的房屋政策目標，是讓每一個以香港為家的港人和他的家人，不再需要為住屋問題費煞思量，指政府證明經修訂的資助出售房屋定價可滿足家庭負擔能力，建造界亦可應付增建房屋的工程量，認為香港只欠土地。

林鄭說，希望社會支持政府多管齊下增加可建屋土地，包括在維港以外填海。

財政司司長陳茂波昨日表示，經濟衰退時政府若然能採取逆周期措施，對支撐經濟非常重要；其次是部份大型項目例如醫院、鐵路、房屋等計劃都對香港長遠發展重要，會努力繼續做。他指「明日大嶼」還在前期研究階段中，開支僅數億元，政府認為即使面對嚴峻財政狀況，基於社會長遠好處，重要基建仍會按計劃進行。有消息人士認為，政府這種論述，顯示已決定繼續「去馬」，更估計有機會調前審議。

根據政府「明日大嶼願景」，「明日大嶼」首批單位有望於12年後的2032年入伙。