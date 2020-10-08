01獨家│林鄭倡明年立會選舉　港人可在內地投票　不限於大灣區

今年立法會選舉本定於9月6 日舉行，但因疫情而被押後一年，理據除防人群聚集爆疫，亦指會剝奪常居內地港人的投票權。《香港01》接獲消息，當局正研究修例推行全國性投票制度，不僅常居大灣區港人，在上海、北京等重要熱門地點的港人，亦可在當地「遙距」投票，以防大型選舉再次因爆疫擱置，目標由明年立法會選舉起落實。特首林鄭月娥或於下周施政報告中宣布有關建議。

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去年底共53萬港人通常逗留廣東省

根據政府統計處數字，截至去年年底，共有538,000名港人通常逗留在廣東省。有建制中人估計，在新冠肺炎疫情爆發後，相信現時逗留在廣東省的港人較去年底數字少，但仍料有20至30萬人。

政府暫時未有常居全國港人人數的統計數據，但初步估計，常居上海、北京等熱門城市的港人也為數不少。

政府消息指，既然同於一國之內，「無理由常居大灣區港人可以投票，而身處上海、北京的港人不可，有關界線亦難界定」，基於此，容許香港在內地投票的計劃將屬全國性措施。

按計劃，當局將在全國多個不同城市設投票站，予居住或滯留內地的港人投票，冀透過修改《選舉條例》，令新措施趕及於明年九月的法會選舉落實。

至於在哪些城市設票站、共設多少個票站，如何監察等，則留待政制及內地事務局研究。

那麼，境外港人如身在美加英澳的港人，能否也在當地投票？消息人士稱，政府暫無此計劃，因全國投票屬「一國之內」的事，較易處理，「一國以外範圍的處理有別」。

倘政府將立法會選舉及區議會選舉的投票擴展至全國，按例需修改《選舉條例》並經立法會通過，方能落實，料有關修改需調整選民定義，包括法律規定選民需「通常居住於本港」的法例規定等。

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉今天（8日）指出，選舉事務處難核實大灣區港人的投票資格，質疑只會令種票行為更猖獗。他強調，民主派反對有關做法，若政府提交修例建議將全力阻止。