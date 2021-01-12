青年發展委員會開視像會議　通過增加大灣區青年創業計劃資助額

政務司司長張建宗今日（12日）以網上形式主持青年發展委員會第七次會議，委員會經商討後同意，推出多項措施「優化」粵港澳大灣區青年創業資助計劃，包括把資本資助部分中的政府資助按比例增加三分之一，即撥款上限由現時的450萬元增加至600萬元；增加服務部分撥款百分之十，即由上限每年100萬元增加至每年110萬元。

政務司司長張建宗（歐嘉樂攝）

政府在新聞稿中表示，委員會已推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，資助非政府機構為在香港與大灣區內地城市創業的香港青年提供更到位的創業支援及孵化服務，包括落戶創業基地，以及進一步協助青年解決創業初期的資本需要。為回應《施政報告》提出有關提升本輪資助計劃的資助額的建議，委員會經商討後同意推出多項優化措施。

其中，委員會通過把資本資助部分中的政府資助按比例增加三分之一，即撥款上限由現時的450萬元增加至600萬元，每個獲資助機構需付出的配對金則維持不變（即維持於150萬元）。同時，每個青年初創企業可獲的資助上限亦維持於60萬元，讓獲資助機構可以靈活調動資金，讓更多合資格的初創企業受惠。

同時，委員會通過增加服務部分撥款百分之十，即由上限每年100萬元增加至每年110萬元（即每機構最多可獲的資助額由300萬元提升至330萬元），讓有關機構可以有足夠資源為增加的青年初創企業提供服務。此外，委員會亦會增撥資源用以加強獲資助機構對初創企業的管治、應變和數碼能力等創業支援。

政務司司長張建宗擔任青年發展委員會主席。（資料圖片／羅君豪攝）

身兼委員會主席的張建宗表示，大灣區建設是國家進一步改革開放的重大發展戰略，亦是香港在疫情後恢復經濟動力的重點方向，大灣區將為香港青年提供一條就業和創業新跑道。

此外，委員會同意在青年發展基金下推出一個全新主題資助計劃，透過資助合資格的非政府機構和學校合作，更廣泛地為青年人提供有系統、具質素和規模的本地戶外歷奇訓練活動，委員會表示，視乎疫情發展，期望於今年上半年推出新計劃。

委員會亦同意進一步「優化」「青年生涯規劃活動資助計劃（2019-22）」，在去年11月推出「中學生／離校生個人升學和就業支援服務」，向現行24間獲資助機構提供一次性、為期一年的額外撥款，特別為一些仍未有明確升學或就業路向和有需要的中學生，提供全面、深入和具持續性的輔導支援。有關服務預計可於今年第一季展開。