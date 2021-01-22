私人草案規管劏房濫收水費獲批　麥美娟多謝林鄭　籲官員讀習著作

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-22 13:09

立法會今天（22日）繼續辯論《施政報告》致謝動議，辯論早上進入最後一個環節，討論有關土地房屋、教育等問題。 曾被指「爆粗」罵特首林鄭月娥的工聯會麥美娟在會上感謝對方，因林鄭已根據《基本法》74條，批准她在立法會提出規管劏房業主徵收水費的私人條例草案，水務署將會提供電話熱線，方便執行有關政策。她讚揚政府在處理規管濫收水費無官僚作風，形容是以「人民為中心」的體現。

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麥美娟籲官員讀《習近平談治國理政》

麥美娟發言時高舉國家主席習近平著作《習近平談治國理政》，建議政府官員多學習習近平思想。麥美娟在會上又感謝林鄭月娥，因對方已根據《基本法》74條，批准她在立法會提出規管劏房業主徵收水費的私人條例草案，指水務署將會提供電話熱線，方便執行有關政策。

不過，麥美娟稱已「忍夠」政府的抗疫措施，指市民寧願花兩星期「痛痛快快」進行全民強制檢測，惟政府「乜都話唔得」，但突然又要近乎要封鎖油麻地區，直斥「（措施）科學唔科學都係你（政府）講晒）。」

私人草案須分組點票通過

2017年，麥美娟向立法會提交私人條例草案，建議訂明業主不得收取高於水務署徵收的水費，以防止劏房業主濫收水費；草案去年底已獲律政司批准，指草案法律上符合規格，但由於涉及政府政策，需要先得到林鄭月娥書面同意，才可在立法會提出。



議員提出的私人條例草案通過門檻，較一般政府法案高，需通過分組點票，獲在席的功能界別及地區直選的議員分別過半贊成才能通過。

翻查資料，在第六屆立法會任期內，特首四度批准私人條例草案在立法會審議，前特首梁振英批准金融界陳振英提出《交通銀行(香港)有限公司(合併)條例草案》，林鄭月娥則曾批准經民聯吳永嘉提出的《2019年聖約翰學院(修訂)條例草案》、前會計界議員梁繼昌提出的《2018年專業會計師(修訂)條例草案》，及旅遊界姚思榮提出的《2018 年海員俱樂部法團(修訂)條例草案》。

麥美娟發言時呼籲官員讀國家主席習近平著作《習近平談治國理政》。（李澤彤攝）

昨稱《衛報》是「世衞報」 郭偉强今稱：旨在提出打擊假新聞

昨天發言稱英國《衛報》「相信都係世界衛生組織（世衛）嘅報章」的工聯會郭偉强，今天在發言中表示，其昨天發言內容旨在提出打擊假新聞和網上惡意造謠的行為，並指出現有條例刑責過輕，產生漏洞，建議政府盡快訂立專項條例，防止肆意抹黑和惡意造謠攻擊，避免失實言論令社會撕裂，同時讓公眾認知政府的施政理念，維護國家安全，惟「佛系政府」未有作出跟進。