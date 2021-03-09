鄭永年：董建華「八萬五」是好事　培養愛國者要先解決民生問題

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-09 23:57

兩會將修改香港選舉制度，以鞏固「愛國者治港」的原則，近日就有指愛國者不能只是要表態，更重要是能力，期望修改制度後能集中處理香港深層次矛盾，當中最重要的是經濟民生問題。 中文大學（深圳）校長講座教授、全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，香港各種力量都太政治化，無人真正談論解決香港問題，又指要培養愛國者，就要先解決民生問題。

指香港各種力量都太政治化 無法解決現實問題

去年提出「二次回歸」論的鄭永年接受《鳳凰網》專訪時表示，房地產對香港人來說是非常重要的一環，但多年來各種力量都在政治化。他指前特首董建華提出的住房計劃（即「八萬五建屋目標」）是好的，同時又提出發展科技的政策，「但是一到實施起來，又馬上政治化了」，形容雙方都太政治化，好像變成意識形態之爭。而現任特首林鄭月娥最初想學新加坡，鄭永年指「思路不錯」，但實施起來「其他的既得利益又反對」。

另一結構性問題是經濟結構失衡，金融業難讓大部份市民受益，而專上服務業無論是教育、醫療，雖然也有優勢，但因人口限制沒有發展空間。鄭永年說，無論香港金融、專業服務業發展，還是香港住房問題，「如果能放到整個大灣區裡面來解決，這並不難」。

指八成新加坡人住組屋 「利益相關就會愛國」

不少人認為可以透過政治手段來解決一切問題，但鄭永年指，「政治在很多方面是製造麻煩的」，認為要適可而止，並指出要培養愛國者，就要解決他們的民生問題。

鄭永年引新加坡為例子，「你憑甚麼叫老百姓愛國呢？如果它成為新加坡利益相關者的話，那麼他就愛國」，指新加坡八成人民都住在組屋，「如果每家每戶每人都擁有組屋的話，他就愛新加坡了嘛」。