旅發局停每月無人機煙火表演　林建岳：集中資源辦大型活動吸旅客

政府財赤，旅遊發展局在新財政年度的撥款減少3億元，叫停本來每月在維港舉行的無人機和煙火表演次數，改為特定節慶時才「精準發放」。下月上任旅發局主席的全國政協常委林建岳，在北京出席兩會時表示，減少煙火及無人機表演的次數，是希望集中資源舉辦更多大型活動，吸引更多旅客。



林建岳（廖雁雄攝）

不過，林建岳補充旅發局的未來工作安排，要在4月上任後才清楚。

旅發局稱日後在節慶才辦煙火表演「精準發放」（圖片來源：旅發局）

旅發局新財政年度撥款減近3億元

預算案提出向旅發局撥款12億3500萬元，推行《香港旅遊業發展藍圖2.0》的相關措施，落實「無處不旅遊」的理念。旅發局總幹事程鼎一表示，有關撥款是計及常規、額外以及專款專用的撥款，總額按年實際減少了兩成，即接近3億元，新一年度肯定要動用到儲備應付。

為節省開支，旅發局在維港舉行的無人機和煙火表演，會改為「精準發放」，在特定節慶日子才舉行，營造節慶氛圍。有關活動原本在去年預算案提出要每月舉行，每次煙火成本約100萬元，自去年5月至今，旅發局共舉行了9場煙火及無人機表演。