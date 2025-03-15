兩元乘車｜60至64歲補貼高要處理？　孫玉菡：不應將長者年齡區分

《財政預算案》公佈兩元乘車優惠計劃將改為「兩元兩折」，即十元以下車資維持兩元優惠，十元以上車資改收兩折，每月限240程優惠。外界有人指出，60至64歲群體涉及補貼開支較大，促政府考慮再作特別處理。勞工及福利局局長孫玉菡表示，其實不應該再分60至64歲，或65歲及以上等，大家都是長者，都有為社會付出時間，無論上班、退休都好，政策原意都是希望讓他們多散心，認為要一視同仁。此外，孫玉菡預料優惠計劃改動後，政府每年度可節省7億元。



勞工及福利局局長孫玉菡見記者。（廖雁雄攝）

優惠計劃改動後為選擇便宜車程提供誘因

孫玉菡指，計劃改動後每年可節省約7億元，認為金額不少，促大家實事求是。他進一步指出，每年節省7億元的估計是假設長者乘車模式沒有轉變，但其實兩元兩折下，一定有人選擇乘搭「平車」，但總體節省多少就要到時才知道。他舉例指，之前長者選擇10元或20元車資的路程，都只是付2元，但現時會分別變成2元及4元，認為有較大誘因令其選擇「平車」，制度上改善長車短搭問題。

2元乘車優惠（林靄怡攝）

孫玉菡：政策都是希望長者對散心 不應就年齡再分群組

對於有人指政府對60至64歲群組的津貼較多。孫玉菡指，不應該再分60至64歲，或65歲以上等，大家都是長者、都付出時間，政策都是希望讓長者多散心，應該一視同仁。他補充指，公營交通承辦商對65歲以上人士本身有半價，故政府補貼才會較少。他亦重申，兩元兩折簡單易明。

此外，對於外界指優惠計劃變動只是節省幾億。他表示，如仍然不改，政府財政支出增長較大，現時轉變維持到政策原意，政府負擔亦可以不太重，達到多重政策目標，值得推行。

社工註冊局。（資料圖片/蘇煒然攝）

對於社工註冊局網頁刪佢過去多年通訊刊物等資料。孫玉菡表示，社工註冊局是法定組織，細節由註冊局自己處理，相信任何決定都經過深思熟慮。