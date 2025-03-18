長和售巴拿馬港口捱批　李家超：交易須合法　港府依規處理

行政會議休會兩星期後，今日（18日）復會，行政長官李家超會前見記者，回應港澳辦及中聯辦轉載批評長和擬售巴拿馬港口的文章。李家超表示有三點看法，社會對事件的關切值得重視。第二，特區政府要求外國政府為企業提供公平環境和作公平對待，反對脅迫施壓手段。第三，任何交易須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。



2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

動用國安法阻止長和交易？ 李家超重申依規處理

港澳辦和中聯辦近日先後轉載《大公報》批評李嘉誠旗下長江和記實業的文章，指集團向美資財團出售巴拿馬與全球港口的千億交易是「見利忘義」、「漠視國家利益」，直斥「背叛和出賣全體中國人」，冀再三思。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

李家超再被追問長和擬售巴拿馬港口，政府如何回應來自中央的指責，以及強調交易須合法，港府是否可使用《香港國安法》阻止交易。李家超只是重申任何交易要符合法例法規，港府依規處理。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

12月7日舉行立法會換屆選舉

李家超又在記者會上宣佈，下一屆立法會選舉投票12月7日星期日舉行。立法會選舉前，特區9月7日會舉行選委會選舉補選90席，讓他們在立法會選委會界別投票。

為確保辦好選舉，他表示指示政制局與選管會做好準備，達到公平公正、廉潔誠實，安全有序選出有能力有擔當的立法會議員。提名期及安排細節，政制局會稍後公佈。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

急症室非危殆危急病人收費提高 李家超：減少浪費資源

公營醫療收費檢討公布在即，消息指，當局擬將急症室收費實施兩級制，需即時或短時間內須接受治療的危殆及危急病人免費，緊急、次緊急和非緊急病人等三類病人的收費則由現時180元，提高至與私家診所相若。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

李家超被問到公院收費提高，會否影響市民就診，以及私家醫院會否要提高收費，李家超表示收費檢討是醫療改革一部分，對醫務衞生局有三個原則要遵守：第一，減少醫療開支；第二，需要將有需要使用服務的人放在首位；第三，減少浪費資源，包括藥物及服務。本月內會公佈細節。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

李家超又稱十分重視成立第三間醫學院，已成立的特別工作組審視由三間大學提交的建議書，工作組成員有豐富醫學和行政背景的人士，會因應政府要求的十項考慮條件，研究三間大學提交的建議書，期間也會與申請的院校作充分溝通，盡快向政府作出報告。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

回應啟德體育園混亂情況 李家超：已要求加強機制建設

被問到啟德體育園開幕後出現的混亂情況，李家超稱已要求啟德體育園加強機制建設，有恒常會議機制，文體旅局與體育園要有恒常會議聽取運作的滙報，也要有突發事件應對機制，確保管理層掌握場地前線出現的所有問題。同時要有發言人機制，讓市民第一時間了解場地運作的處理方法和發放訊息，符合政府和市民的期望。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

此外，李家超說會為東盟人士提供特邀人士入境便利計劃，將會獲得自助通關，透過專櫃一站式處理通關簽證申請，會向特邀人士發出邀請，商經局及律政司會邀請東盟商界及法律範疇領袖參加計劃，入境處會一站式處理，放寬申請資格，不考慮過往訪港次數，有效期3年，每次來港逗留2個月或以上。新計劃方便東盟人士參與在港舉辦的盛事、投資、營商。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

一車多關研究進展 李家超：需考慮關口擠塞

被問及一車多關的研究進展，李家超說措施對司機是方便，但要確保各關口運作暢順，要通盤考慮，若沒有任何限制，部分出行較方便的關口可能出現擠塞甚至交通倒灌，兼且涉及兩地關口的運作，必須要兩地政府同意才能執行。他承諾會對此多聽意見和作出研究，更符合市民期望。