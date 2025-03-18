立會選舉｜懸空議席料不補選　按上屆改選安排推算提名期10‧18

行政長官李家超今日（18日）宣佈12月7日舉行立法會換屆選舉，細節將由政制及內地事務局會稍後時間公佈。若以2021年的上屆選舉安排作推算，選舉日與提名期相隔約50日，今次換屆選舉的提名期會在10月18日星期六展開。



立法會換屆選舉有期，但因黃元山「轉跑道」加入政府後遺下的議席空缺至今26個月，尚未填補。政府一直強調會與選管會按實際情況，在切實可行的範圍內適當考慮有關安排。由於法例訂明立法會議席空缺的補選，不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行，如今是3月中，距離不得補選尚有五個多月時間，但預料政府應不會舉行補選。當本屆立法會4年任期在今年底屆滿時，相關議席便懸空了3年。



李家超宣佈立法會選舉投票日為12月7日。（鄭子峰攝）

如做法與上次換屆選舉相似 推算10月中開始提名期

2021年立法會選舉，是完善選舉制度後的第一次選舉，當年選舉提名期在10月30日開始，選舉日在12月19日，兩者相距51日。李家超宣佈本年選舉日是12月7日，如本年做法相似，往前推算，今次選舉的提名期應在10月18日星期六開始。

立法會會議。（林靄怡攝/資料圖片）

施政報告需十月初宣讀 致謝動議則下一任期議員處理

按慣例，特首會在十月中立法會復會後宣讀《施政報告》。翻查2021年，時任特首林鄭月娥於10月6日在立法會宣讀《施政報告》，及後立法會於同月27日舉行最後一次大會，至於《施政報告》的致謝動議，則留待2022年由新一屆立法會議員在2月16日至18日才處理。2021年的立法會暑期休假亦縮短至3周，以趕在選舉前完成未完的立法工作，否則會隨著議員的任期結束，相關法案便要「重頭再來」。

因此，若今年的日程安排參照2021年，10月中或需舉行最後一次立法會大會，而《施政報告》需要在10月初公佈。至於本年《施政報告》的致謝動議，料由新一屆立法會議員在2026年處理。

黃元山。（特首政策組）

如黃元山席位最終無補選 將懸空3年

另外，現任特首政策組組長黃元山，本是本屆的立法會選委界議員，但他在2022年12月「轉跑道」加入政府，其議席一直懸空至今。《香港01》也曾追問政制及內地事務局有關補選的安排，當局回應稱：「至於目前立法會的出缺情況，政府會與選管會按實際情況，在切實可行的範圍內適當考慮有關安排。」

根據《立法會條例》，填補立法會議席空缺的補選，不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行。換言之，今年8月後便不能再舉行補選。由於現時已經是3月中，12月7日已是換屆選舉投日，預料不會進行議席補選。而黃元山的議席至今懸空逾26個月。如最終在換屆前無補選，原本4年任期的議席，其中3年屬懸空狀態。