貨運協會冀禁內地空運出口鋰電池　改須經港　民建聯：尊重觀點

民建聯今日（27日）舉辦圓桌會議討論香港航空業發展，香港貨運物流業協會指內地機場簡化了運輸鋰電池的流程，使得香港失去航空轉運帶電貨物的業務，希望港府向中央爭取禁止內地空運出口帶電貨物，如鋰電池，改為必須經由香港空運出口。



有份出席論壇的運輸物流局副局長廖振新因早有其他會議安排，已預先通知主辦的民建聯未能全程參與會議，缺席最後的問答環節。民建聯副主席陳恒鑌被問及看法，表示會尊重講者的觀點，及該黨不時透過兩會向內地表達意見。



民建聯舉行「三中全會主題系列三 推動香港航空業發展」圓桌會議。（何夏怡攝）

香港貨運物流業協會副主席徐志明建議，禁止內地直接空運出口帶電貨物。（何夏怡攝）

貨運協會冀禁內地空運出口鋰電池

民建聯今日以「三中全會主題系列三 推動香港航空業發展」為主題，舉辦圓桌會議，邀請運輸及物流局、香港航空、國泰航空、香港貨運物流業協會代表出席。席間協會副主席徐志明就帶電貨物的中轉業務發表演講。

徐指香港處理帶電貨物的經驗豐富、操作符合航空安全標準，惟現時受到內地機場的衝擊。他解釋，深圳與廣州機場近日簡化了運輸中鋰電池的鑑定流程，並建立了一個帶電產品托運人的「白名單制度」。

據《深圳商報》，早在2023年，廣東深圳已在全國率先試點，做到跨境電商含鋰電池貨物的航空安全運輸。徐志明認為，此類新政導致香港失去帶電貨物的業務，他期望特區政府可以向中央反映，禁止內地直接空運出口帶電貨物，以及要求所有內地帶電貨物，必須經由香港空運出口外地。

徐志明又指，內地機場會對集貨量高的企業提供補貼，如湖北花湖機場對國際集貨量萬噸以上的企業，每公斤可以獲得2元補貼，每間公司每年上限2000萬元。他稱，這會吸引大量電商平台，如菜鳥、拼多多選用內地機場發貨，使得香港機場業務明顯減少。

他呼籲港府向中央求助，禁止內地地方政府向航空公司及相關企業提供補貼，以營造公平的營商環境。

陳恒鑌：尊重講者意見

運輸物流局副局長廖振新因早有其他會議安排，已預先通知民建聯他未能全程出席會議，缺席答問環節。而徐志明被問到應該如何平衡內地和香港貨運業的利益，他表示香港處理鋰電池很專業，希望可以讓香港專門處理部分容量的鋰電池。

被問到如何看待建議，民建聯陳恒鑌稱論壇是希望航空業界人士暢所欲言，民建聯尊重講者意見，又指該黨的人大代表和政協委員不時透過兩會，向內地表達看法，希望粵港澳大灣區和香港航空業發展得更好。