遙距聆訊例今生效　未經授權廣播法律程序列刑事罪可囚5年罰10萬

剛於本周三（26日）獲立法會通過的《法院（遙距聆訊）條例》，今日（28日）已刊憲生效。司法機構提醒所有法庭使用者，《條例》引入新罪行，未經授權而記錄、發布和廣播以實體聆訊和遙距聆訊進行的法律程序，定為刑事罪行。任何人干犯該等罪行，一經定罪最高可被監禁5年及罰款100,000元。



《條例》亦修訂《簡易程序治罪條例》第7條，擴大在法庭內攝影罪行的範圍，以涵蓋對法院處所及在法院處所內的任何人作出影像或語音紀錄，並提高最高罰則至監禁1年及罰款50,000元。



（資料圖片 / 高仲明攝）

司法機構指，遙距聆訊現時一般已適用於民事及審訊以外的刑事法律程序，但司法機構計劃在大約六個月後才開始在後者使用遙距聆訊，好讓持份者有足夠時間準備。司法機構會分階段發出實務指示，以訂明進行遙距聆訊的操作細節，包括申請程序、指引，以及相關事宜。

《條例》為法庭提供清晰的法律依據，使法官和司法人員在考慮《條例》的要求後，在合適的情況下於各級別法院及審裁處的法律程序進行遙距聆訊。遙距聆訊是司法機構提升法院運作效率的其中一項主要科技措施。遙距聆訊可省卻訴訟各方以及其他參與者（包括證人）親身到法院大樓出席法律程序的時間，有利於法律程序的排期工作，亦有助法院更妥善應對難以預見而使訴訟各方未能親身出庭的情況。

本港法院部分聆訊可採用遙距聆訊（林定國Facebook）

司法機構發言人又表示，自2020年至今，司法機構已在各級法院及審裁處進行超過2100宗遙距聆訊，未來會加強推廣使用遙距聆訊，並準備在可行的情況下，在合適的法律程序，尤其是涉及簡短的法律程序，例如三分鐘聆訊，及審訊以外的刑事法律程序中，更頻繁地使用遙距聆訊。