106個衛生黑點打擊逾兩年未達標　八成半黑點無「翻發」被剔除

政務司副司長卓永興牽頭打擊738個衛生黑點逾兩年，今天（31日）宣布逾630個黑點過去兩年衛生情況已長期改善，在黑點名單中被剔除。翻查名單，有106個黑點未達標，當中64個黑點政府形容「情況已有改善」，不過未符合兩年均保持到環境衛生的標準，仍需保留在名單內作長期監察和工作，其餘42個黑點兩年來未有持續改善，重災區是油尖旺。



大埔區被剔除的衛生黑點。（文件截圖）

政府2022年8月展開打擊衛生黑點計劃，鼓勵市民監察及舉報黑點，至2023年7月黑點增至738個。（蘇煒然攝）

政務司副司長卓永興曾視察油尖旺區一帶衛生黑點。（蘇煒然攝）

政府2022年8月展開打擊衛生黑點計劃，鼓勵市民監察及舉報黑點，至2023年7月黑點增至738個。卓永興在社交網站Facebook表示，計劃展開之初，有意見對計劃能否持之以恆有疑問，形容事實證明在政府的長期堅持和市民的支持下，香港是可以做到城市清潔和提升市容。他說各部門會繼續努力不懈，一旦發現情況有變，即會採取行動，防微杜漸。

葵青區被剔除的衛生黑點。（文件截圖）

卓永興公布最新的衛生黑點名單，稱多達八成半、約630多個黑點被剔除，黑點數目由738個減少至約100個。

翻查名單，有106個黑點未達標，當中64個黑點政府形容「情況已有改善」，不過未符合兩年均保持到環境衛生的標準，仍需保留在名單內作長期監察和工作，其餘42個黑點兩年來未有持續改善，重災區是油尖旺。

他說今次大幅刪減衛生黑點，是大家過去兩年努力的成果，感謝各部門大力配合和市民支持。

106個未達標黑點。（文件截圖）

106個未達標黑點。（文件截圖）

106個未達標黑點。（文件截圖）