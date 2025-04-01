立會日本考察印證「熊貓熱」　百頁報告提六大建議稱助高質量發展

立法會公布去年12月日本職務考察報告，詳細列出了參加考察團的8位議員在四日行程，並對應提出推動香港新型工業化、漁農發展及提升旅遊吸引力的建議，包括在橫濱中華街印證了「熊貓經濟」發展潛力，建議香港設立熊貓主題街區。這次考察因成員乘坐商務艙及部分行程與旅遊團相似而受非議，但報告一如以往做法，沒有提及開支。



去年12月21日至24日，立法會主席梁君彥及張宇人、林健鋒、李梓敬、林琳、陳穎欣、鄧飛與嚴剛等8位議員組團到日本考察。周一（3月31日）發表的考察報告內容厚達113頁，形容「行程緊密，收穫甚豐」，並提出促進香港高質量發展的六大建議，包括： 宣揚「一國兩制」的獨特優勢； 加強與日本及其他地區的經貿聯繫；加快推動新型工業化； 保障食物安全推動漁農發展；提升香港旅遊吸引力實現無處不旅遊；拓展人文交流渠道 激發香江文化魅力。

2024年12月22日，立法會代表團與橫濱中華街發展會副理事長武松昭男（左五）合照。（政府新聞處圖片）

參考豐洲市場 倡香港打造世界級「空運鮮活市集」

考察團行程包括拜訪多個日本政府部門的官員及中央及香港駐日官員，但因為同時到訪日清杯麵博物館、橫濱中華街、橫濱紅磚倉庫聖誕市集與豐洲市場等港人耳熟能詳的旅遊景點，引起輿論質議議員「公費旅遊」。考察報告對這些行程一一作出交代。

對於有團員曾形容為「早餐都冇得食」就要去觀摩豐洲水產市場，報告指出考察團詳細了解了那裏的市場建築設計、冷鏈系統技術及相關物流及食品檢測流程，並由此建議在香港打造世界級「空運鮮活市集」，充分利用港珠澳大橋香港口岸人工島觀賞飛機起降的優越位置，結合香港中外薈萃的獨特飲食文化，提供一站式旅遊及飲食體驗。

梁君彥率領立法會議員考察日本豐州市場。（梁君彥facebook）

提議香港「老字號」仿效杯麵博物館 發揮「工業+旅遊」協同效應

考察團到訪橫濱中華街時，則「親身體驗」了熊貓熱，發現當地特色店鋪有輪候購買熊貓造型蒸包的人龍，印證了「熊貓經濟」的發展潛力，而香港作為內地以外擁有最多最多大熊貓的地區，更具發展條件和潛力。報告建議特區政府政府帶頭加強與文創界合作，邀請本地設計師創作融合熊貓元素的知識產權產業鏈。報告又建議參考橫濱中華街「協調展出霓虹燈招牌的主題、尺寸及營運時間」的經驗，在廟街、彌敦道等著名街區劃設特定區域，重現香港特色的豎設招牌風景。

橫濱杯麵博物館是旅遊指南必會推介的另一景點。考察團到訪時與日清食品董事長安藤清隆會晤，考察報告認真橫濱杯麵博物館與香港及大阪同一博物館的差異，認為香港杯麵博物館僅以展板簡略介紹日清集團創辦人的格言，橫濱博物館則以宣揚創辦人的創新精神為主軸。考察團認為，香港可參考日本模式，召集香港「老字號」發揮「工業+旅遊」協同效應，透過導賞及體驗活動吸引市民及旅客，促進經濟多元化發展。

2024年12月22日，立法會代表參橫濱中華街。（梁君彥facebook）

乘坐商務艙往返惹非議 報告沒交代開支

這次考察團原本計劃同時訪問日本與韓國，每名議員各有5萬元開支預算，但鑑於韓國局勢不穩，改為只去日本。報告一如既往考察團做法，沒有交代開支。根據事前向立法會內務委員會提交的文件，考察團來往來韓機票預算為3.2萬元，其中東京來往香港的機票坐商務艙，理由是航程超過4小時，原本打算去的韓國至香港或日本航程則預算坐經濟客位。參考市場價格，東京來回香港商務機票約1.7萬元起，連同日本住宿、膳食等費用，保守估計考察團每名議員開支預算最少逾2.5萬元。

觀乎考察報告各項建議，對香港發展經濟不能說沒有啟示，但是否物有所值，就另當別論了。