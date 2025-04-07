有區議員開會「齋坐」？ 麥美娟：善用會議時間，非為發言而發言

本屆區議員上任首年工作報告上周起接受公眾查問，有傳媒統計發現，470名區議員裏面有33人去年在超過八成的大會會議中沒有發言，其中六人更是在全年大會裏不發一言。民政及青年事務局局長麥美娟周一（4月7日）回應稱，議員可能「遲舉手」，想發表的意見已被其他人表達，因而不再重覆。



麥美娟出席一項活動後見記者，以自己擔任26年區議員的經驗為例解畫稱，區議員在開會前都會做好功課，了解議程，知道針對什麼議題發言，但有可能在開會時較遲舉手，意見已被其他人發表, 再重複發言已沒有意思。

她說，類似情況在立法會也出現， 主席會提醒議員善用會議時間，避免重複發表意見。她反問：「你會想區議員八、九個鐘開會，大家重覆又重複講一樣嘢......定係善用時間，喺地區接觸、見市民呢？」

《香港01》一連兩日到港九新界多區區議會秘書處，親身查閱區議員工作報告，由於不准拍攝文件，故即場逐名議員記錄統計工作表現。圖為大埔區議會。（潘耀昇攝）

區議員的表現市民「收貨」嗎？

麥美娟重申，本屆區議會規定議員出席會議不少於80%，相信出席率是「歷屆之最」。她透露，今年會推出區議員「會見市民計劃」加強市民，讓區議員透過「流動會客室」增加與市民接觸，讓市民有更多機會區議員表達意見。她希望市民多支持和參與，各區稍後會分別公布街站的時間表和地點。