網約車的士亂局｜周國強率38名業界明日運輸署請願　促嚴打白牌車

港府正就規管網約車平台進行研究之際，再有平台擬提供網約私家車服務。曾是的士小巴商總會理事長的智慧出行聯合商會周國強今日（8日）稱，明日（9日）將聯同38名的士業界代表到運輸署西九龍政府合署總部請願，要求當局立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊白牌車，並對提供白牌車服務的平台及營運者加強執法力度。



曾是的士小巴商總會理事長的智慧出行聯合商會周國強今日（8日）稱，明日（9日）將聯同的士業界代表到運輸署西九龍政府合署總部請願，要求當局立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊白牌車。（資料圖片）

繼的士車行車主協會永遠會長兼主席、有「的士大王」之稱的忠誠車行創辦人鄭克和周二（6日）去信特首李家超，要求政府清晰表明對網約車營運的立場後，作風敢言的智慧出行聯合商會周國強亦有所行動。

周國強今日表示，的士業界忍了11年，政府仍未規管白牌車，他理解政府正就立法規管網約車平台研究規管框架，但同一時間不同有網約車平台提供出租白牌車服務，因此他將聯同38名的士業界代表，明日到運輸署請願要求當局立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊白牌車。

周國強引業界數據顯示，受白牌車影響，的士司機收入大幅下降，高達75%車主陷入資產負債困境，批評部份網約平台不僅默許白牌車司機營運，更涉嫌提供支援及包庇，嚴重破壞交通秩序，損害合法經營者的權益。