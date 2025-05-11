夏寶龍訪澳｜與人大政協交流談關稅戰　再促澳門加快經濟適度多元

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門展開第四日考察調研行程。早上他與澳區人大代表及政協委員等飲早茶，有人大代表稱，夏寶龍提醒澳門要克服複雜國際環境帶來的困難，尤其是應對美國發起的關稅戰，澳門需加快經濟適度多元，提振消費。夏寶龍亦對澳門有高度評價，特別是新一屆特區政府的開局。



出席代表指夏寶龍對澳評價高

夏寶龍今（11日）早與澳區人大代表及政協委員等飲早茶，出席的澳區全國人大代表劉藝良引述夏稱，需有決心克服目前複雜國際環境帶來的困難，尤其美國發起的關稅戰，澳門需加快經濟適度多元，提振消費；夏寶龍在會上亦有提及加快琴澳一體化發展，關注到如何優化分線管理。

中為澳區全國人大代表何敬麟（澳廣視）

多位出席的代表表示，夏寶龍對澳門有高度評價，特別是新一屆特區政府的開局，並關注澳門的經濟環境，現時國家對澳門的發展尤其是經濟復甦充滿信心。

5月11日，港澳辦主任夏寶龍到澳門立法會座談。（澳廣視）

逗留約1個半小時後，上午約10時，夏寶龍轉往澳門立法會，與全體議員座談交流。