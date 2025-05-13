國安附屬條例｜今日刊憲即時生效 政府發言人：國安風險無法預計
撰文：文維廣
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《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，及《維護國家安全（禁地宣布）令》今日正式刊憲實施。
政府發言人表示，全球地緣政治局勢震盪升溫，特區面對的國家安全風險，可能突如其來且無法預計，故政府必須履行憲制責任，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例，特區政府會推動盡快完成審議。
署理行政長官陳國基會同行政會議今日（13日）通過，根據《國安條例》第110條訂立《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，及根據《國安條例》第42條，由署理行政長官作出《維護國家安全（禁地宣布）令》，就《香港國安法》第五章關乎中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（公署）的職責的條文訂明具體細節，兩項附屬法例於同日刊憲並即時生效。
政府：全球地緣政治局勢震蕩
政府發言人表示，全球地緣政治局勢震盪升溫，特區面對的國家安全風險，可能突如其來且無法預計，故政府必須履行憲制責任，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例。
發言人指，附屬法例將會在立法會進行「先訂立，後審議」程序，特區政府會推動盡快完成審議，以期「早一日，得一日」有效維護國家安全。
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