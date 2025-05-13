國安附屬條例｜今日刊憲即時生效　政府發言人：國安風險無法預計

《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，及《維護國家安全（禁地宣布）令》今日正式刊憲實施。



政府發言人表示，全球地緣政治局勢震盪升溫，特區面對的國家安全風險，可能突如其來且無法預計，故政府必須履行憲制責任，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例，特區政府會推動盡快完成審議。



署理行政長官陳國基會同行政會議今日（13日）通過，根據《國安條例》第110條訂立《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，及根據《國安條例》第42條，由署理行政長官作出《維護國家安全（禁地宣布）令》，就《香港國安法》第五章關乎中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（公署）的職責的條文訂明具體細節，兩項附屬法例於同日刊憲並即時生效。

5月12日，律政司司長林定國與保安局局長鄧炳強到立法會解釋訂立維護國安附屬條例目的。（周令知攝）

政府：全球地緣政治局勢震蕩

政府發言人表示，全球地緣政治局勢震盪升溫，特區面對的國家安全風險，可能突如其來且無法預計，故政府必須履行憲制責任，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例。

發言人指，附屬法例將會在立法會進行「先訂立，後審議」程序，特區政府會推動盡快完成審議，以期「早一日，得一日」有效維護國家安全。