陳美寶：跨境鐵路採用內地建造方式省20%成本　將考慮用內地勞工

北部都會區正積極發展，實政圓桌立法會議員田北辰今日（21日）在立法會會議上提出質詢，關注連接洪水橋至香港島的「洪港鐵路」，以及屯門至港島的新跨海鐵路的研究進展，以及會否為鐵路工程制訂專項輸入勞工計劃等。



運輸及物流局局長陳美寶指，建造跨境鐵路如使用內地建造方式、設備，對成本控制有益處，預計大概可減低20%成本。至於可否使用內地勞工建設跨境鐵路，陳美寶表示要考慮跨境鐵路的特質，希望能夠用適合的工作環境，可積極研究使用內地班底。



田北辰（廖雁雄攝）

跨境鐵路建設可考慮採用內地勞工

陳美寶表示，現時鐵路建設主要使用「鐵路+物業」模式，但有需要時亦不排除使用其他方式支持新鐵路建設，過往亦有用其他方式推展鐵路發展。對於有意見指出政府可發債融資，加快推展鐵路項目，陳美寶表示政府債務會在可控水平，會嚴守財政紀律及確保公共財政可持續性。

田北辰在質詢中亦關注政府會否為鐵路工程制訂專項輸入勞工計劃，輸入即日往返而不享有任何本地福利的內地勞工，並豁免薪酬不得少於本地工人擔任相類職位的月入中位數工資的限制，減低工程成本。

陳美寶表示，合資格的工程總承建商可以在建造業計劃中申請輸入勞工。不過，她指就跨境鐵路而言，政府會認真研究其獨特性質，考慮採用內地勞工作出特別安排。

陳紹雄（黃浩謙攝）

港深鐵路標準有差異 陳美寶：有空間採納國家標準

選委界立法會議員陳紹雄則指出，港深兩地在鐵路標準上有差異，推展鐵路項目應考慮訂立粵港澳大灣區標準，要有敢於破局的思維。陳美寶指出，國家在鐵路方面有國際領先的建造能力，跨境鐵路有契機善用內地方式及施工能力，而香港鐵路標準亦可以與時並進，法例有空間及彈性，可以以跨境鐵路作為試點，讓局方能夠採納國家建造鐵路的標準，同時會以維護安全為原則審批。