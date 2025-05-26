四個月多宗事故　港鐵需罰1920萬元　設一日「半價乘車優惠」

港鐵近四個月多次發生事故，上星期將軍澳線因電力供應受阻，服務暫停逾5個小時，早前東鐵線則兩次發生工程車事故，令東鐵服務受阻。立法會交通事務委員會鐵路事宜小組委員會今日（26日）開會，運輸及物流局局長陳美寶表示，港鐵需撥出1920萬元的回饋乘客款項；連同早前工程車事故，以及服務表現回贈賬戶裡的累積款項，需安排一日特別車費日，提供半價車費。



港鐵方面則指，會按機制設立感謝日回贈乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向乘客提供積分，作為額外回贈。



運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

陳美寶：港鐵需撥1920萬元回饋乘客

運輸及物流局局長陳美寶表示，政府極度關注港鐵數度發生事故，希望港鐵要走在問題出現前，而不是事後補救和應變；要加強應用科技，強化預測和維修能力，詳細審視鐵路維修保養安排及培訓維修人員。她又指，港鐵要主動審核鐵路網絡的資產管理系統及安全管理系統，及早識別潛在隱憂。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

她要求港鐵加強緊急應變安排，尤其是事故通報和資訊發放及應急處理工作；又要求運輸署仔細檢視，如何加強協調各個公共交通營辦商，在緊急情況下的應變工作。

她指，港鐵公司就上周將軍澳線服務，需要撥出1920萬元的回饋乘客款項；連同早前工程車事故，以及服務表現回贈賬戶裡的累積款項，需安排一日特別車費日，提供半價車費。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲（資料圖片）

港鐵：會設感謝日、應用程式積分回贈乘客

港鐵方面表示，會認真檢討、提升處理事故的應變能力，包括預告服務修復時間，並引進科技提升營運能力。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，有港鐵工程人員到北角站月台檢查。（梁鵬威攝）

就上星期將軍澳線電力受阻引發服務暫停，港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲介紹當日情況，指港鐵迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，臨時修復，並於當晚10點33分恢復服務，同時安排接駁巴士接載受影響乘客、提供最新車務資訊。

她稱，港鐵會按機制設立感謝日回贈乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向乘客提供積分，作為額外回贈。

4月27日，東鐵線，工程車升降台懷疑因為無法降落，直接行車會損毀電纜，工程人員登上升降台設法解困。（蔡正邦攝）

4月27日，該工程車在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，由於機件故障，需要先處理再移離現場。（蔡正邦攝）

港鐵稱已請顧問審視工程車工作

就2月5日的東鐵線工程車事故，機電署調查發現，港鐵在工程車操作及設備設計、風險管理、復修程序指引、緊急應變存在問題，已要求改善。至於4月27日的東鐵線工程車事故，機電署要求港鐵公司全面檢視整體工程車車隊的管理，包括設計、維修保養、操作程序、緊急復修流程等，並針對性改善。港鐵就稱，已邀請獨立顧問審視工程車車隊的工作。

民建聯主席、立法會議員陳克勤（周令知攝）

陳克勤批港鐵推卸責任：做乜叫「感謝日」，係「補償日」

民建聯主席陳克勤形容，港鐵公司的回應屬於「推卸責任，巧言令色」，做錯事就要補償市民。他質問，安排一日供市民免費搭車，「做乜叫感謝日？你做錯嘢，要有一日補償俾市民，係補償日」。就2月5日的東鐵線工程車事故，陳克勤引述文件是因為製造商的操作指引並無針對極端情況的內容，他批評管理層應該負起責任，「乜嘢程序都無，令人非常失望」。

就將軍澳線電力受阻，陳克勤說去年12月該線路都曾出現火花，質疑港鐵並未吸取經驗，「錯完又錯，壞完又壞」。他續稱，事故的前一日，港鐵負責人在股東大會還宣稱一直有維修，市民不用擔心，「呢個係咪大巴大巴刮落去管理層面上？」

陳美寶重申對事故極度關注和失望，要求機電署做主動全面的審核，尤其是工程車事故所凸顯的指引不清晰問題，以及如何提高處理效率。她續指，港鐵要確定檢視組件和部件的重點優次，盡快將安全系數提升到最高。