招募退休駐港解放軍入警隊？　鄧炳強：香港永久居民才能加入

保安局局長鄧炳強今日（5月28日）在立法會大會上透露，現時實際在職警務人員27,325人，有5765個職位空缺，空缺率達17.4%。



有議員質詢，香港拼經濟需要良好的治安環境，而且國安風險可能突如其來，關注當局何時填補空缺。鄧炳強表示，近年已擴大招募網絡，向北京、廣東、上海等地招募內地港生加入警隊，來年計劃招募130名見習督察和1140名警員，未來警隊會積極運用科技，提速提效處理警務工作。



選委界蘇長荣認為，警隊有5765個空缺，來年招1270人仍顯不足。（直播截圖）

蘇長荣指警隊「十煲八蓋」 鄧炳強：招募要考慮質與量

選委界蘇長荣認為警隊來年計劃招聘人手並不充足，形容「十個煲九個蓋好踢腳，而家警隊仲離譜，得八個蓋」，追問為何只招1270人。鄧炳強說，其實申請加入警隊的人不少，2024到2025年有1.2萬申請，但招募要考慮量和質，以及現有訓練資源和行動需要，且現時警隊亦透過科技重新確定工作優次。

選委界馬逢國詢問當局會否把招募對象擴至內地非港生或非永居人士。（直播截圖）

會否招募駐港部隊退役人員？ 鄧炳強：永居人士才能加入警隊

選委界馬逢國亦擔憂警隊近年未能招募足夠人員，詢問若長期不達標，會否考慮擴大招募內地非港生或非永居人士。他又指，每年駐港部隊有大量退役人員，符合警隊要求，會否考慮招募。

鄧炳強回應，法例規定要永居人士才能加入警隊，歡迎符合條件的人加入，若有相關經驗更歡迎。

陳克勤可否把後勤文書人員外判以減輕警方人手壓力。（直播截圖）

鄧炳強指搬鐵馬、拖車等工作已外判

民建聯主席陳克勤追問，5,765個空缺有多少是前線執勤人員及後勤文書人員，如果主要是後者，能否外判或將部分文書工作改由文職系統負責，減輕警方人手壓力。

鄧炳強表示，現時警隊有接近4000個輔警，所以看上去有一成多的空缺，但實際上輔警處理了不少前線工作。他又指，非常同意將後勤工作外判，現時亦正在推行。他舉例指，無犯罪記錄證明書辦事處是外判，搬鐵馬、拖車等工作亦都改為外判，希望盡量騰出人手。