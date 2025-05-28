招募退休駐港解放軍入警隊？ 鄧炳強：香港永久居民才能加入
撰文：何夏怡
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保安局局長鄧炳強今日（5月28日）在立法會大會上透露，現時實際在職警務人員27,325人，有5765個職位空缺，空缺率達17.4%。
有議員質詢，香港拼經濟需要良好的治安環境，而且國安風險可能突如其來，關注當局何時填補空缺。鄧炳強表示，近年已擴大招募網絡，向北京、廣東、上海等地招募內地港生加入警隊，來年計劃招募130名見習督察和1140名警員，未來警隊會積極運用科技，提速提效處理警務工作。
蘇長荣指警隊「十煲八蓋」 鄧炳強：招募要考慮質與量
選委界蘇長荣認為警隊來年計劃招聘人手並不充足，形容「十個煲九個蓋好踢腳，而家警隊仲離譜，得八個蓋」，追問為何只招1270人。鄧炳強說，其實申請加入警隊的人不少，2024到2025年有1.2萬申請，但招募要考慮量和質，以及現有訓練資源和行動需要，且現時警隊亦透過科技重新確定工作優次。
會否招募駐港部隊退役人員？ 鄧炳強：永居人士才能加入警隊
選委界馬逢國亦擔憂警隊近年未能招募足夠人員，詢問若長期不達標，會否考慮擴大招募內地非港生或非永居人士。他又指，每年駐港部隊有大量退役人員，符合警隊要求，會否考慮招募。
鄧炳強回應，法例規定要永居人士才能加入警隊，歡迎符合條件的人加入，若有相關經驗更歡迎。
鄧炳強指搬鐵馬、拖車等工作已外判
民建聯主席陳克勤追問，5,765個空缺有多少是前線執勤人員及後勤文書人員，如果主要是後者，能否外判或將部分文書工作改由文職系統負責，減輕警方人手壓力。
鄧炳強表示，現時警隊有接近4000個輔警，所以看上去有一成多的空缺，但實際上輔警處理了不少前線工作。他又指，非常同意將後勤工作外判，現時亦正在推行。他舉例指，無犯罪記錄證明書辦事處是外判，搬鐵馬、拖車等工作亦都改為外判，希望盡量騰出人手。
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