外長王毅抵達香港訪問三天　明赴君悅酒店調解公約簽署儀式

外長王毅相隔三年再度訪港，今天（29日）下午抵達，準備明天（30日）出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。《香港01》早前獨家報道，王毅將訪港三天，周六（31日）早上離港。他主要行程是出席國際調解院公約的簽署儀式，消息指將在灣仔會展旁君悅酒店舉行；同日晚上王毅將與特首李家超等人共晉晚宴。身為外交部長的他，預料亦會到訪外交部駐港特派員公署。



華春瑩、崔建春陪同離開機場

王毅在福建省廈門市主持完中國—太平洋島國外長會後，乘坐飛機由當地飛抵本港，在大概下午1時40分降落在香港國際機場，約十分鐘後，在大批警員開路下，乘坐白色小巴離開機場。

從現場畫面可見，王毅乘專車從機場離開時，外交部副部長華春瑩及中央駐港特派員公署特派員崔建春陪同在側。

外長王毅抵達香港，展開三天訪港行程。 (梁鵬威攝）

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王毅車隊在下午約2時20分駛經位於半山堅尼地道的外交部駐港特派員公署辦公大樓，但並未停下。公署外有多名警員駐守，鐵馬來回巡邏，不過公署附近並未封路，私家車、行人、巴士等如常通行。

王毅廈門主持中國—太平洋島國外長會後來港

外交部公布王毅訪港安排時，並未提到王毅訪港日數，以及抵港日期，外界一度以為王毅周五才來港，皆因王毅昨天（28日）及今天（29日）在福建廈門主持召開第三次中國—太平洋島國外長會，與瓦努阿圖、斐濟、瑙魯等多國外長會面。

5月28日，王毅在廈門會見來華出席第三次中國—太平洋島國外長會的基里巴斯總統兼外長馬茂。（外交部）

5月28日，王毅在廈門主持第三次中國—太平洋島國外長會。（外交部）

01消息：王毅訪港三天 周五赴君悅酒店調解院活動

《香港01》早前獨家報道，王毅完成中國—太平洋島國外長會後，將提前一天飛抵本港。他今午（29日）起訪港三天，周六（31日）早上離港。王毅身兼中央港澳工作領導小組副組長，外界關注他的在港行程。中央有關部門已提前打點，他主要行程是出席周五（30日）國際調解院公約的簽署儀式，消息指，將在灣仔會展旁君悅酒店舉行。

當天，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的近60個國家和聯合國等約20個國際組織將派高級別代表出席《公約》的簽署儀式。同日下午將舉辦國際調解論壇，研討國家間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題。

《香港01》獲悉，周五（30日）晚上王毅將與行政長官李家超等人共晉晚宴。（馬楚烽攝）

王毅周五晚上與李家超晚宴

《香港01》獲悉，周五（30日）晚上王毅將與行政長官李家超等人共晉晚宴，預料國際合作的調解機構代表亦會出席。

王毅對上一次來港，是2022年6月30日陪同國家主席習近平乘高鐵到香港西九龍站，展開訪問行程。