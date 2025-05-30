直播｜國際調解院公約32國簽署成創始成員 王毅：推動和平合作
外長王毅相隔三年來港，主要活動是參加今日（30日）在灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，儀式早上10時開始，同日下午2時舉行國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。《香港01》直播。
灣仔君悅酒店舉行《公約》簽署儀式
王毅與各國代表進場在早上10約時出席於灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。行政長官李家超坐在王毅的右邊，兩人坐下後有交談。
大會播放有關國際調解院公約的宣傳影片後，先是王毅到台上簽署《國際調解院公約》，及後分別是阿爾及利亞代表、白俄羅斯共和國代表、貝寧代表、柬埔寨代表、喀麥隆代表、剛果（布）代表、古巴代表、吉布提代表、多米尼克代表、赤道幾內亞代表、埃塞俄比亞代表、加蓬代表、幾內亞比紹代表、印度尼西亞代表、牙買加代表、肯尼亞代表、基里巴斯代表、老撾代表、毛里塔尼亞代表、瑙魯代表、尼加拉瓜代表、巴基斯坦代表、巴布亞新幾內亞代表、塞爾維亞代表、所羅門群島代表、蘇丹代表、東帝汶代表、烏干達代表、瓦努阿圖代表、委內瑞拉代表、津巴布韋代表。
王毅：聯合國憲章強調各國需和睦相處
簽署儀式完成後，王毅再上台致辭，他表示，今日有32個國家的代表簽署公約，成為國際調解院創始成員，還有50多個國家及將近20個國際組織的高級別代表在場見證儀式。
王毅指出，出席儀式的各國代表擁有共同目標，就是推動和平解決爭端及國與國之間的友好合作。他強調，聯合國憲章開宗明義強調各國應當和睦相處，維持國際和平與安全。
下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。
港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席
今晚約七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。
王毅昨天（29日）下午抵達香港，同日晚上在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，李家超及司長也出席。除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓。