直播｜國際調解院公約32國簽署成創始成員　王毅：推動和平合作

外長王毅相隔三年來港，主要活動是參加今日（30日）在灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，儀式早上10時開始，同日下午2時舉行國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。《香港01》直播。



舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

灣仔君悅酒店舉行《公約》簽署儀式

王毅與各國代表進場在早上10約時出席於灣仔君悅酒店舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。行政長官李家超坐在王毅的右邊，兩人坐下後有交談。

大會播放有關國際調解院公約的宣傳影片後，先是王毅到台上簽署《國際調解院公約》，及後分別是阿爾及利亞代表、白俄羅斯共和國代表、貝寧代表、柬埔寨代表、喀麥隆代表、剛果（布）代表、古巴代表、吉布提代表、多米尼克代表、赤道幾內亞代表、埃塞俄比亞代表、加蓬代表、幾內亞比紹代表、印度尼西亞代表、牙買加代表、肯尼亞代表、基里巴斯代表、老撾代表、毛里塔尼亞代表、瑙魯代表、尼加拉瓜代表、巴基斯坦代表、巴布亞新幾內亞代表、塞爾維亞代表、所羅門群島代表、蘇丹代表、東帝汶代表、烏干達代表、瓦努阿圖代表、委內瑞拉代表、津巴布韋代表。

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王毅：聯合國憲章強調各國需和睦相處

簽署儀式完成後，王毅再上台致辭，他表示，今日有32個國家的代表簽署公約，成為國際調解院創始成員，還有50多個國家及將近20個國際組織的高級別代表在場見證儀式。

王毅指出，出席儀式的各國代表擁有共同目標，就是推動和平解決爭端及國與國之間的友好合作。他強調，聯合國憲章開宗明義強調各國應當和睦相處，維持國際和平與安全。

下午二時，君悅酒店設有國際調解論壇，將會簽署備忘錄，以及有國際投資與國際商事調解分論壇。

香港麗思卡爾頓酒店。（酒店網頁相片）

港府設文化晚宴招待王毅 李家超料出席

今晚約七時，香港特區政府會在九龍一間五星級酒店設文化晚宴，預料行政長官李家超也會出席。消息指，王毅將於周六（31日）早上離港。

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開訪問行程。陪同的包括外交部副部長華春瑩及外交部駐港特派員公署特派員崔建春等。（梁鵬威攝）

王毅昨天（29日）下午抵達香港，同日晚上在外交部駐港特派員公署出席歡迎晚宴，李家超及司長也出席。除了招待王毅，亦宴請各國代表團團長、國際組織負責人及重要嘉賓。