王毅結束三日訪港行程　昨會見多國代表　促深化與香港交流合作

外交部長王毅今日（31日）早上8時許，從外交部駐港特派員公署乘坐白色小巴離開，在警方開路下前往香港國際機場離港，約10時乘專車離港，結束三日訪港行程。他昨日出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，來自亞洲、非洲、歐洲、拉美及太平洋地區的32國代表簽約成為創始成員，王毅代表中國簽約。



李家超（右）今日（5月30日）在禮賓府與中共中央政治局委員、外交部長王毅（左）會面。（政府新聞處）

昨日早上出席公約簽署儀式 中午與李家超就國際交往合作交流意見

王毅在29日抵港，開始三日訪港行程，其間出席出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，代表中國簽約並致辭。他昨日中午到禮賓府，與行政長官李家超就國際調解院的工作和特區國際交往合作等議題交流意見。

5月30日，王毅在香港會見瑞士外長卡西斯。（外交部）

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昨日下午及晚上在香港會見不同國家代表

另外，他在昨日下午及晚上，在香港亦會見不同國家代表，包括巴基斯坦副總理兼外長達爾、貝寧外長巴卡里、毛里塔尼亞外長馬爾祖克、津巴布韋外長穆爾維拉、尼泊爾外長阿祖、老撾副總理沙倫賽、瑞士聯邦委員兼外長卡西斯、喀麥隆對外關係部長姆貝拉等。

巴基斯坦、貝寧、毛里塔尼亞、津巴布韋、老撾與喀麥隆均為國際調解院創始成員。王毅與這些國家的代表會面時，提出共且推動調解院發揮獨特優勢，為解決國際爭端提供自願高效的新選項，為全球南方國家維護和平穩定和公平正義提供新平台。

與尼泊爾外長阿祖會面時，王毅表示期待尼國早日加入國際調解院，共同為完善全球治理作出一貢獻。與瑞士外長卡西斯會面時，他提到，「一國兩制」在香港成功實踐，有力促進香港社會穩定與經濟發展，希望瑞方深化同香港各領域交流合作，實現互利共贏。