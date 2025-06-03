行政長官李家超今日（3日）出席行政會議前見記者，料與中聯辦新任主任周霽的兩度會面成焦點。《香港01》全程直播。



中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

國務院上周五（30日）宣布，任命周霽為中聯辦主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問，免去鄭雁雄職務。周霽上任以來動作頻頻，三日內兩度會見行政長官李家超，特首更是首次回訪中聯辦新主任。上任第三日，周霽即到深水埗和青衣落區調研，了解社區工作情況和市民生活。

被問到周霽上任三日落區，是否反映特別關心香港民生。李家超表示，周霽在地區治理方面很有經驗的中央官員，在河北有豐富管治經驗，在河南做過省委副書記，他在香港第三日就落區，證明對香港的關心、市民生活和地區情況的重視。他指，一星期內與兩次見面，是因為覺得和中聯辦加強溝通理解很有好處，中聯辦的工作是增加香港與內地的交往，周霽在中央港澳辦的工作，正就是有關制定香港政策的協助。他指，周在港澳辦工作時，他和周霽溝通無間，也尊敬他有謙厚品格、務實作風。

李家超指，香港由治即興的征程上，如何用好國家機遇，讓中央更了解香港實際，制定好對香港有效的政策，這是特首的責任，與周霽保持溝通合作，對香港有正面作用。他指，尤其昨日回訪周霽，是探討交流香港的挑戰和機遇，也衷心歡迎周霽到港工作，並建立共識，會一致做工作，確保香港長期繁榮穩定。

李家超：看到新聞稿才得悉換中聯辦主任

被問到換中聯辦主任前是否知情，上任第三天落區與上任主任鄭雁雄作風有何不同，李家超表示換中聯辦主任與特區換官員一樣，自己看到新聞稿才得悉，任何級別中聯辦官員，都有協助特區止暴制亂。他表示與周霽認識兩年，溝通無間，謙厚務實。

周霽掌中聯辦作風不同？李家超：香港安全已保障 要全力拼經濟

至於是否反映香港已處理好國安問題，未來要集中改善民生發展經濟，他指香港面對發展及安全共同處理階段，任何發展都要有安全環境，有信心目前已建立應有的法律制度及執行機制下，香港整體安全可以保障，對此有信心。他強調現時要全力拼經濟謀發展惠民生，政府施政最終目的市民生活更好，經濟紅利大家分享受惠。他指，會盡量利用好國家及國際機遇。

明天六四銅鑼灣悼念違法？李家超：活動要合法 危國安必究

被問到明天（4日）六四，若市民在銅鑼灣或維園悼念是否違法，如何平衡市民的權利自由，以及市民是否有違法風險，李家超表示，無論在哪天、無論什麼活動，必須符合法律要求，執法部門會針對任何違法行為，果斷嚴格地依法處理。李家超說，危害國安行為是嚴重罪行，政府會有法必依、執法必嚴，追究法律責任到底。

中九龍幹線收費違背初心？李家超：用者自付適合

至於中九龍幹線研究收費，但一開初方案提上立法會討論時沒有提及要收費，是否違背初心？李家超指，政府對大欖隧道、東九龍繞道有幾個原則，由於基礎建設需要大量公帑，營運需要資源，用者自付原則是適合的，目的亦是重視效率，會研究清楚，考慮收費時都會考慮市民負擔能力。中九龍幹線今年啟用，會研究甚麼適當收費可以實施，會到立法會交代。

6月3日，行政長官李家超出席行政會議前見會見傳媒。（馬楚烽攝）

李家超又指，香港上周成功舉行國際調解院公約簽署儀式，感謝中央支持。他表示，王毅親臨香港出席儀式，以及各地超過80國家代表來港，見證33個代表簽署。

他指國際調解院會擴大香港國際網路，要求多舉辦國際會議及新主題會議，為香港創造新機遇，過去三年政府大力推動國際會議，涵蓋範圍廣闊，六月會舉辦兩場重要國際會議，分別在6至7日，以及12至13日舉行。

其中一場是博鰲亞洲論壇，會有前國家領導人、知名科學家等出席，李家超指會擴大香港創科國際網路。第二場是關於公路及鐵路國際會議，以建造綠色運輸基建主題，介紹香港運輸規劃，匯聚全球專家學者、業界領袖探討道路及鐵路未來趨勢。他表示會爭取更多新的大型會議落戶香港，來年有奧委會協會會議來港。