國際勞工大會｜孫玉菡與國際組織舉行雙邊會議　交流勞工議題

勞工及福利局局長孫玉菡在瑞士日內瓦出席第113屆國際勞工大會，昨日（日內瓦時間6月6日）出席大會全體會議。在日內瓦期間，孫玉菡與國際勞工組織高層官員及一同出席大會的國際組織代表舉行雙邊會議，就實施國際勞工標準、社會保障、職業安全與健康、勞資關係、平台經濟等課題交流，闡析香港的現況。



孫玉菡六月四日（日內瓦時間）與國際勞工組織社會保護司司長Shahra Razavi（左二）舉行雙邊會議，介紹香港的社會福利政策和退休保障制度。（政府新聞處）

向中國代表團介紹保障勞工權益、規管職工會以維護國安等工作

孫玉菡昨日出席大會全體會議，聽取人力資源和社會保障部副部長吳秀章就國際勞工組織總幹事提交予大會的報告──「就業、權利與增長：強化紐帶聯繫」發表演說。

孫玉菡一行亦先後與吳秀章及中華人民共和國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使、常駐代表陳旭等國家高層官員交流，並向中國代表團勞資政三方代表介紹香港在深化勞工權益保障以及加強規管職工會以維護國家安全等方面的工作。

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孫玉菡今日（日內瓦時間6月7日）轉往德國慕尼黑繼續訪問行程，與當地青年創業者及人才交流，分享香港最新發展及機遇。香港人才服務辦公室總監劉鎮漢將會隨行。