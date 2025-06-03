孫玉菡赴瑞士國際勞工大會 周六轉往德國交流人力政策
撰文：王晉璇
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勞工及福利局局長孫玉菡今晚（3日）率團往瑞士日內瓦，以中國代表團成員身份參與第113屆國際勞工大會，將與國際勞工組織高層及多國代表舉行雙邊會議，期間會赴德國慕尼黑與青年創業者交流，並介紹香港的人力政策。
孫玉菡將出席國際勞工大會
隨團的包括勞工處處長陳穎韶，以及勞工顧問委員會的僱員與僱主委員。孫玉菡在日內瓦期間，將與國際勞工組織高層官員及出席大會的國際組織代表，舉行雙邊會議，並會晤中國代表團勞資政三方代表，以及中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團成員。
訪慕尼黑交流人力政策 晤青年創業者
孫玉菡將於周六（7日）轉赴德國慕尼黑訪問，香港人才服務辦公室總監劉鎮漢亦將同行，與當地青年創業者和人才會面交流，同時介紹香港人力政策最新發展。
孫玉菡下周一（9日）晚上返香港，他離港期間，由副局長何啟明署任職務。
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