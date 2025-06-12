消息：綠置居宏緻苑2576個單位第三季推 市價六折發售最平115萬
撰文：潘耀昇
出版：更新：
新一期綠置居即將出爐，《香港01》獲悉，房委會第三季推出九龍灣宏照道宏緻苑，共2576個單位，以市價六折發售，售價115萬至349萬元，中至大單位為主。宏緻苑第四季完工，預計關鍵日期為明年5月31日。
綠置居宏緻苑第三季推出 市價六折發售最平115萬
房委會資助房屋小組委員會今天（12日）下午開會，討論新一期綠置居推售。《香港01》獲悉，房委會計劃推出九龍灣宏照道宏緻苑2576個單位，實用面積介乎193至466平方呎，以市值六折發售，售價115萬至349萬元，平均呎價6740元。
綠置居宏緻苑中至大單位為主
宏緻苑以中至大單位為主：193至466平方呎有72伙（佔3%）；280至298平方呎有895伙（佔35%）；377至395平方呎有878伙（佔34%）；450至466平方呎有731伙（佔28%）。
房委會預計宏緻苑第四季完工，預計關鍵日期為明年5月31日。
綠置居2023｜錄一宗撻訂 房署：麗玥苑非採用預製廚廁或MiC建造綠置居樓王麗玥苑首錄撻訂│綠表買家棄購280呎單位 恐損失8.9萬財政預算案｜何永賢：正檢視樂建居規模等參數 綠置居繼續推進綠置居2025申請懶人包｜申請時間日期/地點/售價 4類人不可申請入伙3年綠置居罕現銀主盤 柴灣蝶翠苑200萬推拍 首期10萬買一房