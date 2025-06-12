發展創科產業｜孫東出訪法國荷蘭 開拓創科聯繫及合作
撰文：陳立程
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創新科技及工業局局長孫東今晚（6月12日）將啓程前往法國及荷蘭訪問，加強香港與法國和荷蘭在創新科技等領域的聯繫和合作。
訪歐期間將出席初創及科技展覽會 參觀先進製造企業
孫東在法國巴黎將出席Viva Technology科技創新展覽會2025，並於香港貿易發展局主辦的研討會及交流酒會上就「從香港走向世界：展開創科新里程」發表主題演講。VivaTech於6月11日至14日舉行，是歐洲年度初創及科技盛會，匯聚初創企業、科技領袖、大型企業和投資者，推動創新科技與商業合作。
訪歐期間，孫東亦會與當地的創科界領袖和科技企業會面，並參觀當地的創科和先進製造企業。他將於6月18日返抵香港，在其離港期間，創新科技及工業局副局長張曼莉將署任局長。
孫東：港府秉持產業導向原則 完善創科生態圈
孫東今日早上出席了2025國際汽車及供應鏈博覽會（香港）高峰論壇，他致辭時指出，為了抓緊新一輪科技創新和產業變革的機遇，特區政府秉持「以產業為導向」的原則，在過去三年推出了多項政策，最典型的就是三年出了三個百億元的計劃，促進上、中、下游協調發展，完善香港創科生態圈。
孫東舉例指，香港在去年推出了新型工業加速計劃，為策略性產業如新能源汽車、智能製造等的企業，在港建立新智能生產設施提供配對資助，推進這些企業在香港落地發展。同時，香港正積極籌備創科產業引導基金，旨在引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業。
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