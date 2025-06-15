首5個月新股集資額近790億　陳茂波：不少基石投資者來自歐美中東

財政司司長陳茂波今日（15日）透露截至今年5月，股市日均成交金額按年增約1.2倍，達2,420億元，新股集資額接近790億元，形容港股市場深度和廣度明顯提升。他指，不少大型新股集資的基石投資者來自歐美、中東、亞洲其他地區等，且資金增加在港股配置的趨勢愈見明顯，銀行存款持續增加、拆息偏低，資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。



陳茂波上周在2025財新夏季峰會致辭，稱會在月內發表第二份數字資產政策宣言。（陳茂波網誌）

月內發布第二份數字資產政策宣言 至今10間虛擬交易平台獲發牌

陳茂波又在網誌談及數字資產，稱自2022年底發表首份數字資產政策宣言以來，市場在港發展明顯提速，並匯聚了不少相關企業落戶香港及擴展業務，至今已有10間虛擬資產交易平台獲發牌，證監會正處理另外8家的牌照申請。

陳茂波上周出席彭博舉行的投資論壇，分享香港最新經濟和金融狀況，以及未來發展重點等。（陳茂波網誌）

他指，會在月內發表第二份數字資產政策宣言，措施包括結合傳統金融服務的優勢與數字資產領域的技術創新、提高數字資產在實體經濟活動的安全性和靈活性，以及鼓勵本地和國際企業，探索數字資產技術的創新及應用。