馬浚偉又有新動向　升任新城廣播首席執行官　下月15日上任

早前傳出有意參選年底立法會選舉的新城廣播首席營運總監馬浚偉，近日有新動向，升任新城廣播首席執行官。無線藝人出身的馬浚偉近年轉型做傳播管理，先是出任港台創作總監，去年「過檔」新城廣播，出任首席營運總監。



九十年代無綫藝人出身的馬浚偉，2021年4月曾經傳出會出任香港電台電視部高層一職，當時他否認任高層之說，「除非有公務員合約先可以出任要職，我豈不是要放下自己業務，所以沒有可能，但就可以以兼任身份同港台合作。」

馬浚偉任新城首席營運總監時，出席新城頒獎禮。（葉志明攝）

數個月後，港台公布馬浚偉出任香港電台創作總監，主力為港台電視31台構思不同類型節目。

馬浚偉上任新城首席營運總監後落力革新。（馬浚偉FB）

其後，他先後出任公職，包括康文署劇場發展小組委員會指派委員、香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員。至去年1月，馬浚偉由港台「過檔」新城廣播，出任首席營運總監至今近一年半，直至今日升為新城廣播首席執行官。

政圈早前傳出馬浚偉有意辭職參選12月立法會選舉，劍指體育、演藝、文化及出版界。馬浚偉後來向《香港01》否認參加立法會「跑馬仔」，承認有「業界嘅朋友」曾建議他參選，惟自問能力不足，新城的工作非常繁忙，故無打算參選新一屆立法會選舉。