藝文界憂打擊軟對抗矯枉過正　李家超：小人滿街　特別是軟對抗

現屆政府上任後，設立行政長官表揚榜。行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前公佈今年有兩個團隊得獎，分別是2025年3月緬甸地震前往搜救的特區救援隊，以及啟德體育園開幕跨部門籌備專組。他指得獎團隊反映公務員能力及政府效率，相信建立以結果為目標的政策是對的，為得獎團隊感到驕傲。



行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

特首表揚榜由緬甸地震救援隊、體育園開幕專組奪得

李家超指，特首表揚榜得主特區救援隊今年三月當仁不讓，帶搜救犬及裝備前往緬甸搜救，形容當時環境惡劣、充滿風險，包括餘震及不穩定的建築物，連日超過40度高溫。救援隊在57地點執行61次搜救行動，與國家救援隊聯合行動救出被困125小時的傷者。他表示救援隊展示無私勇敢，值得表揚。

另一個特首表揚榜得主是啟德體育園開幕跨部門籌備專組，由文體旅局、保安局、公務員事務局、運流局、警務處等組成。李家超指，專業的大規模測試令疏散有序、體驗良好，確立體育園一流場地、一流體會成功典範。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超：得獎團隊反映建立「以結果為目標」政策是對

他表示，體育園有關鍵性作用，確保暢順非常重要，體育園有挑戰，籌備專組短短5個月完成20次場地測試，創新思維、細節規劃統籌跨部門演練，動員超過14萬人次的公務員。他指體育園順利舉行世界級盛事，叫好又叫座，已經吸引超過60萬人次到訪，內地客佔5成。

他指得獎團隊反映公務員能力及政府效率，相信建立以結果為目標的政策是對的，為上述團隊感到驕傲。

6月22日，港澳辦主任夏寶龍到政總與身兼區議會主席的十八區民政事務專員，以及區議員代表會面。（港澳辦）

記者會上，港澳辦主任夏寶龍的講話成焦點。夏寶龍訪港期間提到重視發展，李家超日前引述夏寶龍促香港加快發展，引入新方法、好制度、好做法，「希望我哋喺不同地方拆牆鬆綁」，又叮囑香港在中美博弈下「做好自己應做嘅事」。他承諾會加快發展北部都會區和河套創科園區，「引入新理念、新玩法，提速提效。」

如何實現夏寶龍的期望？

李家超：加速發展河套 增金融、貿易、航運競爭力

被問到夏寶龍對訪港的看法，以及政府如何實現夏寶龍的期望，李家超表示感謝夏寶龍出席國安論壇，並抓住機會考察香港，他感謝夏寶龍對他工作的肯定，鼓勵他和管治團隊繼續維護國安的同時做到發展，還鼓勵團隊建設經濟、改善民生。他指，夏寶龍提醒香港要堅定不移地維護國家安全，不讓2019年的「黑暴」再次發生。他指，夏寶龍的致辭為香港的未來發展指明了方向，並鼓勵香港貢獻國家高質量發展。並利用香港在法治方面的優勢，維護行政主導的制度，推動改革。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超說，夏寶龍亦肯定區議會、社區客廳，感謝他的關心和支持。他稱香港接下來會做好四方面工作：一、必須全面落實一國兩制原則，全面處理國家安全問題；第二，堅持夯實的法治基礎，充分發揮香港的國際優勢；第三，珍惜穩定局面，抓住發展機遇；第四，增強傳統實力，注重改革創新，增加金融、貿易、航運等競爭力。

以色列和伊朗有20名港人已離開 1人未撤離惟已聯絡

被問如何評估以色列和伊朗衝突的局勢，目前為止有多少香港市民尋求協助，李家超引述外交部說法，稱中國敦促衝突各方防止局勢升級，回到政治解決的軌道上來。他稱支持中國立場，支持通過外交手段確保平民安全、解決問題。他呼籲國際社會共同維護全球和平。他續指，政府上周已經呼籲市民避免前往兩地旅行，在兩地者要去到更安全的區域。

李家超說，截至6月23日，入境事務處已經收到21名在兩地的香港居民的查詢，其中20人已經安全離開，會繼續與剩餘一人保持聯絡。他指政府會關注事態發展，保安局會密切監察情況，政府亦會與駐港特派員公署保持密切溝通。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

以伊衝突礙港商投資中東？

李家超：世界點變 經貿都要進行

被問到以伊衝突升溫，本港與中東方面合作會否維持，如何協助現時在當地港商，是否擔心原本有意投資中東的港商會猶豫，如何釋除疑慮？李家超重申外交部立場，表示支持認同國家立場，支持利用外交途徑解決問題，希望國際社會共同促進和平解決時事端，「我嘅心好希望中東局勢盡快回復平穩。」

世界點變，經貿發展都要進行，無論第日風點高浪點急，都要知道繼續令社會運作，市民生活正常。 行政長官李家超

他說港府已對以色列及伊朗發出黑色旅遊警示，希望港人盡快離開，留意人身安全，會與當地港人保持聯繫，呼籲香港市民盡快離開兩個國家。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

藝文界憂打擊軟對抗矯枉過正 李家超：小人滿街尤其軟對抗

被問到文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前提出要警惕軟對抗，表明會嚴謹批出資助，引起藝文界討論，有人質疑矯枉過正，李家超指軟對抗肯定存在，舉例重申早前有人冒認他人身份，製造假象很多人退出捐贈器官，形容這就是軟對抗，並在不同領域、形式存在。

對於軟對抗，李家超指仍有人有這一種思想傾向，重提夏寶龍指「唔好好了傷疤忘了痛」，稱部分軟對抗以不同名義出現，「大家要擦亮眼睛、醒覺。」他指，政府要在這方面繼續工作，繼續提醒大家要小心軟對抗，批評政府但沒壞意圖是可以的。

他表示，夏寶龍語重深長，再次提醒大家風險仍存在，維護國安法律是針對破壞國安的人，仍有人繼續做，曾經安插不少人在香港，可能潛伏性、隱蔽性、欺騙性，形容「香港人是君子，否則不會很多人被騙」。

小人滿街，特別係軟對抗。 行政長官李家超

機場禁區兩無人駕駛巴士相撞

李家超：無人駕駛是大勢所趨 香港必然出現

被問到周日機場有無人駕駛巴士碰撞，但無人駕駛車輛正在試行，會否公開交代報告。李家超表示，要深入調查找到原因，已經即時停用同類巴士，機場採用無人駕駛車輛多年，任何交通工具要重視安全，有人駕駛要重視安全，無人駕駛更加要重視安全。

不過，他說無人駕駛是大勢所趨，香港必然要出現，但要確保安全，希望調查後盡力找到原因。他指，無人駕駛要求高、標準高、呼籲大家放心。