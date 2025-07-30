小紅書有人教來港「留學產子」　陳國基：或涉虛假陳述　料屬少數

政務司司長陳國基今日（30日）出席立法會前廳交流會，討論改善人才計劃及推廣「留學香港」品牌。針對近日有內地人在小紅書發文稱以讀碩士為由來港產子，外界擔心是否違背政府招人才的原則。陳國基在會後表示，人才在辦申請時必須表明來港目的，如果來港是為了生仔而非工作，則可能構成虛假陳述。



對於樹仁大學校監胡鴻烈的逝世，作為樹仁校友的陳國基認為，胡鴻烈及以故太太鍾期榮是真真正正的教育家，他們為教育奉獻了自己一生的精力及財產。他笑稱，在校期間時常與胡鴻烈交談，「你唔捉佢，有時候佢捉住你傾下計」。



針對近日有內地人在小紅書發文稱以讀碩士為由來港產子，外界擔心此是否違背政府招人才的原則。陳國基在會後表示，人才在辦申請時必須表明來港目的，如果來港是為了生仔而非工作，則可能構成虛假陳述。（馮藹怡攝）

小紅書現「來港產子」攻略 陳國基：申請人才時須講明來港目的

近日有內地人在小紅書分享攻略，稱以讀碩士為由來港後產子，嬰兒一出生便可獲居留權，以及稱在公立醫院分娩「基本上是免費」。香港近年不斷招攬人才，外界擔心成為漏洞，違背政府招人才的原則。

陳國基今日出席立法會前廳交流會後表示，任何人才入境計劃目的都是為了招納人才來港，而申請者必須表明來港目的。他強調，申請人來港後如不是按自己申請的目的去做，則可能構成虛假陳述。不過陳國基相信人才虛假陳述的情況佔少數，「佢哋（來港人才）都係好踏踏實實喺香港工作、落地生根。」

陳國基強調，申請人來港後如不是按自己申請的目的去做，則可能構成虛假陳述。不過他相信人才虛假陳述的情況佔少數，「佢地（來港人才）都係好踏踏實實係香港工作、落地生根。」（馮藹怡攝）

樹仁校友陳國基憶在校舊事 指胡鴻烈與其太太是真正的教育家

此外，樹仁大學校監胡鴻烈今月27日辭世，享壽105歲。作為樹仁校友的陳國基表示自己是胡鴻烈的學生，認為他與以故太太鍾期榮是真真正正的教育家，為教育奉獻了他們一生的精力及財產。陳國基又指，胡鴻烈及其太太的資歷能在法律界獲得一定成就，並過上豐裕的生活；然而，他們沒有選擇從事法律界，而是選擇了教育，並用自己的積蓄共同創立了樹仁書院（樹仁大學前身），培育了不少人才。

陳國基憶述，在校期間時常見到胡鴻烈及其太太，他們穿得很簡樸，足見他們將積蓄放在學校上。他笑指，胡鴻烈常與學生交談，「你唔捉佢，有時候佢捉住你傾下計」。